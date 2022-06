Quando sarà la quinta stagione di “All American” su Netflix?

Tutti americani la stagione 4 è appena arrivata su Netflix e se sei preoccupato di continuare la serie nel caso in cui non torni, allora non temere che una quinta stagione sia in arrivo e grazie a un accordo esistente, sarà diretta su Netflix nel 2023.

Per ricapitolare, Tutti americani è la grande serie drammatica sportiva di The CW che ha debuttato per la prima volta nel 2018. Dal 2018, abbiamo visto quattro stagioni pubblicate con l’anteprima più recente nell’ottobre 2021 e concludendosi a maggio 2022. Tutti i 20 episodi di quella stagione sono arrivati ​​su Netflix USA su 31 maggio.

Ci sarà un Tutti americani stagione 5?

Il futuro dello spettacolo è sicuro al The CW.

Tutti americani è stato ufficialmente rinnovato a fine marzo 2022 insieme a una sfilza di altri titoli di The CW, tra cui Il flash, Nancy Drew, e Camminatore.

Gli elenchi di produzione suggeriscono che le riprese della stagione 5 inizieranno a Los Angeles per tutta l’estate 2022.

Dato che lo spettacolo non sembra più essere influenzato dai ritardi di COVID, al momento ci aspettiamo che lo spettacolo torni al suo normale intervallo di trasmissione di ottobre e se assumiamo di nuovo 20 episodi, durerà fino a maggio 2023. Se seguirà in le orme delle stagioni 1 e 2 con 16 episodi, probabilmente finirà a marzo 2023.

Quando sarà All American stagione 5 su Netflix?

Gli spettacoli della CW sono (per lo più) arrivati ​​in modo succinto da diversi anni ormai. Negli Stati Uniti, hai ricevuto le nuove stagioni esattamente 9 giorni dopo la data di messa in onda del finale.

Supponendo che ciò accada nella stagione più lunga di 20 episodi per la stagione 5, ci aspetteremmo il show atterrerà su Netflix a un certo punto nel maggio 2023. Naturalmente, ci sono una serie di altri fattori in gioco qui, quindi ti terremo aggiornato per tutto il 2022 e nel 2023 man mano che avremo maggiori informazioni.

Naturalmente, Netflix dovrebbe mantenere Tutti americani per il prossimo futuro nonostante numerosi spettacoli di The CW abbiano lasciato il servizio. Al più presto, ci aspetteremmo Tutti americani lasciare Netflix nel 2028 supponendo che lo show non ottenga una sesta stagione.

Come per tutte le stagioni precedenti, riceverà solo Netflix negli Stati Uniti Tutti americani vale la pena notare. La Warner Bros. Television non ha ancora concesso in licenza lo spettacolo a qualsiasi altra regione e invece lo ha inserito sul proprio servizio HBO Max dove è disponibile. Ciò continuerà ad accadere in tutto il mondo.

In altro Tutti americani notizia, abbiamo recentemente appreso ufficialmente che lo spin-off a Tutti americani, Tutto americano: ritorno a casa non sarebbe arrivato su Netflix negli Stati Uniti. Invece, è destinato a HBO Max esclusivamente negli Stati Uniti. È sempre un peccato quando lo spettacolo viene diviso tra streamer, ma a volte è così.

Non vedi l’ora che arrivi la stagione 5 di Tutti americani in arrivo su Netflix nel 2023? Fateci sapere nei commenti.