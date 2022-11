Quando sarà disponibile su Netflix la stagione 11 di “The Walking Dead”?

Il morto che cammina ha ora concluso la messa in onda della sua undicesima e ultima stagione di grandi dimensioni su AMC. Stagione 11 di Il morto che cammina finirà per approdare su Netflix in molte regioni del mondo, inclusi gli Stati Uniti. Ecco quando attualmente stiamo aspettando l’ultima stagione di Il morto che cammina sarà disponibile su Netflix.

Adattando i fumetti con lo stesso nome, lo spettacolo è stato un punto fermo sia su AMC che su Netflix (a seconda di dove vivi) ormai da anni. Netflix US ha portato lo spettacolo dal 2014 con nuove stagioni in arrivo ogni anno (tranne la stagione 10 che è stata ritardata a causa di COVID-19).

Dovremmo notare che se stai cercando di iscriverti a Netflix per The Walking Dead, dovrai essere su un livello premium poiché lo spettacolo non è disponibile per quelli sul livello dell’annuncio.

La stagione 11 sta uscendo col botto con una stagione ampliata. L’ultima stagione sarà composta da 24 episodi, due in più rispetto alla decima stagione.

Come abbiamo già detto, solo Il morto che cammina è su Netflix. Le altre serie spin-off hanno tutte trovato la loro strada su altri servizi di streaming rivali in tutto il mondo, che si tratti di Amazon Prime, Disney+ o altrove.

La stagione 11 è stata rilasciata lentamente nel corso di un anno con il primo lotto di episodi in calo nell’agosto 2021 e il finale in onda il 20 novembre 2022.

L’undicesima stagione arriverà su Netflix in almeno 26 paesi, secondo Unogs.

Quando sarà la stagione 11 di Il morto che cammina essere pubblicato su Netflix negli Stati Uniti?

Tradizionalmente, Netflix ha nuove stagioni appena prima che inizi la prossima su AMC, ma non sarà così. Anche se non ci aspettiamo che avvicini la data, è qualcosa da tenere a mente. Con una durata della stagione estesa, anche questo potrebbe avere un ruolo nella data di uscita di Netflix.

Le stagioni precedenti sono state precedentemente rilasciate su Netflix tra 113 e 161 giorni dopo la loro data finale, il che significa che sarebbe da qualche parte tra marzo e aprile 2023. Un’altra data che non siamo stati in grado di verificare è che lo spettacolo arriverà in gennaio 2023.

Tuttavia, in realtà, bisognerà attendere la conferma ufficiale. Al più tardi, trasmetterai in streaming la stagione 11 di TWD entro settembre 2023.

Fino a quando non arriva su Netflix, la stagione 11 è un’esclusiva di AMC + negli Stati Uniti, sia attraverso i canali Amazon Prime che direttamente.

Sia Netflix USA che Netflix Canada hanno ricevuto le stagioni precedenti insieme, quindi ci aspettiamo che questa tendenza continui.

Alcune regioni internazionali hanno già ricevuto 8 episodi della stagione 11 di The Walking Dead, tra cui Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, India e altri.

The Walking Dead lascerà Netflix dopo l’arrivo della stagione 11?

Sì, alla fine, Il morto che cammina lascerà Netflix, anche se quanti anni non è noto. Possiamo guardare altri spettacoli AMC come guida. Se Il morto che cammina segue Inferno su ruote programma di partenza, vedremo lo spettacolo lasciare Netflix qualche tempo dopo il 2026.

A lungo termine al di fuori degli Stati Uniti, la nuova casa in streaming dello spettacolo è esclusivamente su Disney+. È lì che lo spettacolo risiede attualmente in diverse regioni, incluso il Regno Unito.

Negli Stati Uniti, sospettiamo che alla fine lo spettacolo si sposterà esclusivamente su AMC+.

Non vedi l’ora che arrivi la stagione 11 di Il morto che cammina vieni su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.