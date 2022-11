Quando sarà disponibile su Netflix la quinta stagione di “Formula 1: Drive to Survive”?

Questa è la conclusione di un altro campionato del mondo di Formula 1 e, come sempre, ci sono state molte storie durante tutto l’anno. Quelle storie si svolgeranno in un’altra stagione di F1: guidare per sopravvivere, ma quando sarà disponibile la stagione 5? Nessuna data di uscita è stata ancora annunciata, ma possiamo fare una buona ipotesi basata sulle stagioni precedenti.

Nel caso non lo sapessi, Netflix ha rinnovato Formula 1: guidare per sopravvivere per una quinta e sesta stagione, il che significa che Netflix ha coperto sia il 2022 che coprirà anche la stagione 2023.

Lo spettacolo è stato citato come uno dei tanti motivi per cui lo sport sta crescendo in particolare negli Stati Uniti. La stagione 5 è destinata a essere un altro cracker con molte trame e discussioni da seguire.

I grandi cambiamenti in corso nella stagione sono stati i grandi cambiamenti regolamentari che hanno cambiato notevolmente il modo in cui le auto possono inseguirsi e hanno portato a più sorpassi. Toccheranno senza dubbio la controversia sulla violazione del tetto dei costi della Red Bull e copriranno le prove e le tribolazioni di molte squadre durante tutto l’anno.

Formula 1: guidare per sopravvivere la stagione 5 uscirà su Netflix nel 2023

Diamo un’occhiata alle ultime due stagioni di F1: guida per sopravvivere rispetto a quando è iniziata la nuova stagione (la stagione 2 è arrivata nel 2020, la stagione è stata posticipata):

Quindi entrambe le stagioni precedenti sono arrivate su Netflix a marzo, ma in particolare sono arrivate 9 giorni prima della gara di domenica (o 7 giorni prima dell’inizio delle FP1).

La prima gara della stagione 2023 dovrebbe iniziare il 5 marzo (FP1 il 3 marzo), il che significa che se seguirà esattamente la stessa tendenza delle due stagioni precedenti, vedremo stagione 5 di Formula 1: Drive to Survive su Netflix a partire dal 24 febbraio 2023.

Quella settimana poi ti prepara e ti prepara per il Campionato del mondo di Formula 1 del 2023, che prevede 24 gare da record.

Nel caso in cui non l’avessi sentito, Netflix sta anche lavorando a molti altri documentari sportivi nel corso del prossimo anno, con alcuni realizzati utilizzando lo stampo perfezionato con F1: guida per sopravvivere.

La squadra dietro Formula 1: guidare per sopravvivere rilascerà anche documentari sul PGA e sul tour ATP e WTA.

Infine, nelle notizie F1-Netflix, potresti aver sentito Netflix fare un’offerta all’inizio dell’anno per ottenere i diritti live sulla Formula 1, ma alla fine ha perso contro ESPN negli Stati Uniti.

Serata favolosa con la nostra famiglia Drive to Survive. Che viaggio incredibile, indimenticabile, inaspettato è stato. Ecco a molti altri giri insieme x pic.twitter.com/PmkK0iivjr — Will Buxton (@wbuxtonofficial) 18 novembre 2022

Non vedi l’ora che arrivi la quinta stagione di Drive to Survive? Fateci sapere nei commenti qui sotto e fateci sapere quali trame volete vedere recitare nella serie di documentari.