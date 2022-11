Quando sarà disponibile su Netflix ‘After Ever Happy’?

La quarta voce della serie di film romantici per adolescenti Dopo è chiamato Dopo sempre felice ed è diretto su Netflix in più regioni, inclusi gli Stati Uniti, a dicembre 2022.

Basato sui romanzi di Anna Todd, il Dopo i film sono spesso pesantemente criticati a causa delle loro pessime sceneggiature e della recitazione a volte atroce. Nonostante ciò, sono redditizi e popolari in molte parti del globo.

Un quarto film, dopo i tre film successivi usciti ogni anno dal 2019, uscirà nelle sale il 7 settembre 2022, dopo essere stato presentato in anteprima a Londra nell’agosto 2022.

Oltre a un quarto film, Castille Landon ha anticipato che potrebbero esserci altri lavori che diranno a Variety nell’agosto 2021: “Sto lavorando ad altri progetti nell’universo di After e lo manterrò sul vago”. Da allora è stato confermato un quinto film ed è attualmente in fase di sviluppo con la voce chiamata Dopo tutto.

Voltage Pictures è la società di distribuzione statunitense dietro il film che lo vende a Netflix come originale in determinate regioni e come titolo concesso in licenza in altre.

Cosa aspettarsi da Dopo sempre felice

Castille Landon è tornato per dirigere il quarto capitolo con Sharon Soboil che torna per scrivere.

Il cast del quarto film include Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Carter Jenkins, Louise Lombard, Rob Estes, Kiana Madeira e Chance Perdomo.

È stata rilasciata una guida alla trama, che ci dà una buona idea di cosa possiamo aspettarci dal quarto film:

“Mentre emerge una scioccante verità sulle famiglie di una coppia, i due amanti scoprono di non essere così diversi l’uno dall’altro. Tessa non è più la dolce, semplice, brava ragazza che era quando ha incontrato Hardin, non più di quanto lui sia il ragazzo crudele e lunatico per cui si è innamorata così tanto.

Quando e lo farà Dopo sempre felice essere su Netflix?

Più regioni stanno ricevendo Dopo sempre felice ma non simultaneamente.

Negli ultimi due film, abbiamo visto Netflix in Asia ricevere il film prima di arrivare negli Stati Uniti e in Canada molto più tardi.

Alcune regioni di Netflix hanno visto Dopo sempre felice arriverà su Netflix nelle regioni asiatiche il 29 settembre 2022. Il film è etichettato e commercializzato come titolo originale Netflix in queste regioni.

Quello include:

Netflix Hongkong

Netflix India

Netflix Giappone

Netflix Filippine

Netflix USA e Canada ricevuto Dopo che siamo caduti molto più tardi dell’Asia, con la maggior parte delle regioni che riceveranno il film nell’ottobre 2021, mentre gli Stati Uniti hanno dovuto aspettare fino a metà gennaio 2022.

Nel novembre 2022, Netflix ha confermato che altre due regioni avrebbero ricevuto il nuovo film il giorno di Natale 2022.

Le regioni che riceveranno il nuovo film il 25 dicembre includono:

Netflix Canada

Netflix USA

After Ever Happy – il quarto film della serie di film After – con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin arriva su Netflix (negli Stati Uniti) il 25 dicembre. pic.twitter.com/wOLIKAE8Yt — Netflix (@netflix) 21 novembre 2022

Amazon porterà Dopo sempre felice in altre regioni

Gli ultimi due film sono stati rilasciati su Amazon Prime Video in diverse località, tra cui il Regno Unito e la Francia. Sarà ancora una volta il caso del quarto film e questo nonostante il film originale, Dopoin streaming nel Regno Unito a partire da settembre 2022.

Nell’agosto 2021, Prime Video si è assicurata i diritti su entrambi Dopo che siamo caduti e Dopo sempre felice. Amazon Prime Video farà debuttare il film a settembre 2022.

Non vedi l’ora di dare un’occhiata al quarto Dopo film su Netflix? Facci sapere in basso.