Quando sarà disponibile la stagione 4 di “All American” su Netflix?

Tutti americani la stagione 4 è ora in onda su The CW con il finale che andrà in onda a fine maggio 2022. Tutti americani la stagione 4 è in arrivo su Netflix negli Stati Uniti e al momento ci aspettiamo che scenda all’inizio di giugno 2022.

Creato da April Blair, Tutti americani è ora uno degli spettacoli più caldi che è andato in onda per la prima volta su The CW. È arrivato su Netflix poco dopo la fine di ogni stagione e ha ottenuto ottimi risultati nella top 10 di Netflix da quando è stato introdotto nel febbraio 2020. La stagione 3 ha impiegato un po’ per arrivare su Netflix dato che la produzione dello show è stata posticipata a causa dei ritardi dovuti alla produzione alla pandemia.

Tutti americani la stagione 4 è iniziata in onda su The CW il 25 ottobre 2021. Il conteggio esatto degli episodi per la quarta stagione è ancora da definire, così come la data di messa in onda del finale.

Cosa possiamo aspettarci da All American stagione 4?

Il dramma è aumentato in modo significativo entro la fine della stagione 3 e ci ha lasciato con un sacco di cliffhanger. Hunter Clowdus è stato in particolare promosso a membro del cast principale per la stagione 4. Interpreta JJ Parker.

Ci sono alcuni spunti eccellenti da TVLine e alcuni buoni thread di discussione su Reddit, ma le grandi domande generali che andremo nella stagione 4 includono (spoiler di seguito):

Riuscirà Coop a sopravvivere dopo che Mo ha pianificato la sua caduta per tutta la stagione?

La partita di campionato si svolgerà davvero? Sarà cancellato dopo l’enorme scazzottata?

Riuscirà Coach Baker a perdonare Spencer e Jordan dopo che si sono allenati alle sue spalle?

Quando uscirà la stagione 4 di All American su Netflix?

Con lo spettacolo ora in viaggio con la sua quarta stagione e se non ti tieni aggiornato guardando ogni settimana, vorrai sapere quando la stagione 4 di Tutti americani è su Netflix.

Ufficialmente, non sappiamo ancora quando arriverà la stagione 4, ma ciò non significa che non possiamo fornire una stima ampia.

Secondo quanto riferito, 20 episodi costituiranno la quarta stagione con il finale attualmente in onda il 23 maggio 2022.

Secondo l’accordo permanente con Netflix, il servizio di streaming trasmetterà in streaming lo spettacolo circa 8-9 giorni dopo il finale, quindi al momento prevediamo Tutti americani tornare su Netflix per la stagione 4 a fine maggio 2022 o inizio giugno 2022. Se andiamo esattamente 8 giorni, sarà disponibile il 31 maggio, ma dovremmo sapere se sarà così nelle prossime settimane.

All American arriverà su Netflix a livello internazionale?

È ancora così (ed è stato dalla stagione 1) quello Tutti americani è in streaming solo su Netflix negli Stati Uniti. È arrivato solo su Netflix come parte del grande accordo di produzione che Netflix aveva con The CW, ma quell’accordo si applicava solo a Netflix negli Stati Uniti. Altri programmi di The CW che sono stati venduti a Netflix a livello internazionale (es Riverdale) sono stati eseguiti separatamente.

Dato il panorama dello streaming e la strategia internazionale generale della Warner Brothers Television, è altamente improbabile che si tratti di licenze Netflix Tutti americani in altre regioni.

In altro Tutti americani notizie, potresti sapere che la stagione 3 conteneva un pilot backdoor che porterà a uno spinoff completo chiamato Tutto americano: ritorno a casa. Stiamo ancora aspettando di conoscere lo streaming casalingo di Homecoming ma sembra sempre più improbabile che Netflix lo porti.

Non vedi l’ora che arrivi la stagione 4 di Tutta l’American su Netflix? Fateci sapere nei commenti.