Quando sarà disponibile la stagione 19 di “Grey’s Anatomy” su Netflix?

Il dramma medico di Shonda Rhimes Grey’s Anatomy continua a battere record per la ABC ed è uno degli ultimi programmi di rete a venire regolarmente su Netflix negli Stati Uniti. La stagione 19 è iniziata su ABC nell’ottobre 2022 e dovrebbe arrivare su Netflix la prossima estate. Ecco cosa sappiamo.

Raggiungere 400 episodi, Grey’s Anatomy è un colosso di una serie che ha iniziato la sua corsa nel lontano 2005. Se fossi nato nell’anno in cui questo spettacolo è andato in onda, ora saresti abbastanza grande per guidare negli Stati Uniti.

In questa stagione di Grey’s Anatomy, vedremo il ritorno di Kate Walsh e Alexis Floyd, Niko Terho, Midori Francis, Adelaide Kane e Harry Shum Jr. saranno i protagonisti della stagione.

Quando sarà la stagione 19 di Grey’s Anatomy su Netflix USA?

Nonostante la Disney abbia rivendicato in modo aggressivo i diritti su altri spettacoli, Grey’s Anatomy continua a ricevere discariche annuali della stagione su Netflix USA. Anche se non sappiamo esattamente perché Netflix può ancora concedere in licenza Grey’s (la connessione di Shonda Rhimes potrebbe avere qualcosa a che fare con questo), vediamo le nuove stagioni arrivare poco dopo la fine della messa in onda.

Diamo un’occhiata rapidamente a quando le ultime stagioni sono arrivate su Netflix:

15/06/2019: Stagione 15

05/09/2020: Stagione 16

07/03/2021: Stagione 17

25/06/2022: Stagione 18

Quindi, a colpo sicuro, negli ultimi anni Netflix ha ricevuto nuove stagioni tra maggio e luglio.

Questo dovrebbe essere il caso di nuovo per stagione 19 di Grey’s Anatomyil che significa che probabilmente apparirà su Netflix per intero tra maggio e luglio 2023.

Le altre regioni di Netflix riceveranno Grey’s Anatomy stagione 19?

Netflix Canada è l’unico altro paese che trasmette in streaming Grey’s Anatomy. Al momento della pubblicazione, devono ancora ricevere la stagione 18, prevista per il 2023, il che significa che la stagione 19 non arriverà fino al 2024.

Alcune altre regioni Netflix erano solite trasportare Grey’s Anatomy ma non più. Questo perché i diritti internazionali per lo spettacolo non sono stati rinnovati e sono tornati allo streaming su Disney+.

Puoi trasmettere Grey’s Anatomy altrove prima che arrivi su Netflix?

Sì, Hulu continua ad essere il fornitore del “giorno successivo”. Grey’s Anatomyanche se i nuovi episodi non vengono trasmessi in streaming per sempre.

Grey’s Anatomy lascerà mai Netflix?

Ne abbiamo parlato più volte in passato, ma sì, alla fine, Grey’s Anatomy lascerà Netflix, ma le linee temporali sono imprecise e non scolpite nella pietra.

Se lo spettacolo si conclude con la stagione 19 (sembra improbabile), ci aspettiamo che lo spettacolo lasci Netflix dopo 2 anni (almeno nel 2025). Ma la Disney potrebbe trovare un modo per riguadagnare la licenza del suo titolo (come ha fatto con la serie Marvel Defenders), quindi potremmo vederlo partire molto prima.

Non vedi l’ora di un’altra stagione di Grey’s Anatomy colpendo Netflix? Fateci sapere nei commenti.