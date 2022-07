Quando sarà disponibile la seconda stagione di “All American: Homecoming” su Netflix?

Netflix US è stato il destinatario inaspettato della prima stagione di All American: Homecoming nel luglio 2022 dopo che avrebbe dovuto dirigersi su HBO Max. Tutti i 13 episodi sono ora su Netflix e abbiamo buone notizie, una seconda stagione è in arrivo e dovrebbe arrivare su Netflix.

Ha iniziato la sua vita come pilota backdoor nella serie madre, All American, All American: Homecoming è uno spin-off che segue in particolare Simone Hicks, che ora sta frequentando la Bringston University di Atlanta, in Georgia. Tiene traccia degli alti e bassi dei suoi tentativi di diventare una tennista professionista.

Come accennato, lo spettacolo era originariamente programmato per andare su HBO Max. L’uscita era prevista per la fine di giugno 2022, ma quella data è passata e lo spettacolo non era disponibile. Invece, è stato concesso in licenza dal nulla a Netflix esclusivamente il 12 luglio 2022.

Vale la pena notare che solo Netflix negli Stati Uniti ha ricevuto Tutto americano: ritorno a casa e in effetti dovrebbe rimanere tale. Se vivi fuori dagli Stati Uniti, dovrai trovare un modo alternativo per guardare la serie.

Ci sarà una seconda stagione di All American: Homecoming?

Sì, ci sarà!

Nonostante una buona parte della libreria di The CW sia stata eliminata quest’anno, Homecoming e la sua serie madre All American sono state entrambe rinnovate.

Tutti americani è stato rinnovato per la stagione 5, che arriverà su Netflix nel 2023.

All’inizio di luglio 2022, Deadline ha saputo che la stagione 2 di All American: Homecoming tornerà a ottobre 2022 (in particolare il 10 ottobre). Questo è leggermente prima della prima stagione, che ha iniziato a scendere a metà stagione.

Volere Tutto americano: ritorno a casa vieni anche su Netflix? Quando possiamo aspettarcelo?

A differenza di altri programmi di The CW, non è una garanzia assoluta che la nuova stagione di All American: Homecoming arriverà su Netflix. Tutti i titoli precedenti di The CW in arrivo su Netflix lo faranno per tutta la vita su The CW, mentre Homecoming non rientra in questo accordo. Detto questo, è molto probabile che Netflix conceda in licenza le nuove stagioni.

Supponiamo che arrivi su Netflix, dovrà arrivare dopo che sarà finito su The CW. Dato il programma di rilascio anticipato rispetto alla stagione 1, possiamo aspettarci che i 13 episodi previsti si concludano all’inizio della primavera del 2023 e poi arrivino su Netflix subito dopo.

Quindi, senza date fisse per i finali, ecc, attualmente prevediamo:

All American: Homecoming stagione 2 sarà su Netflix nella primavera del 2023.

