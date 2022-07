Quando sarà disponibile la quinta stagione di “Dynasty” su Netflix?

Quattro stagioni di Dinastia sono ora su Netflix in ogni regione del mondo, il che significa che hai 86 episodi da assaporare e altri sono la strada ma saranno gli ultimi. Stagione 5 di Dinastia è andato in onda sulla rete statunitense The CW nel dicembre 2021 e arriverà su Netflix in tutto il mondo nel 2022. Quando sarà la stagione 5 su Netflix, dove vivi? Diamo un’occhiata.

Il riavvio della soap opera degli anni ’80 ha debuttato sui nostri schermi nell’ottobre 2017 e presto entrerà nella sua quinta stagione. Dinastia è stata rinnovata per una quinta stagione nel febbraio 2021 e sarà composta ancora una volta da 22 episodi. La cattiva notizia è che, nonostante lo show stia andando bene su Netflix, lo show non tornerà per la sesta stagione. La notizia della sua cancellazione è stata uno shock insieme a una serie di altri spettacoli di The CW che stanno per finire.

Mai catturato la serie prima? Ecco cosa puoi aspettarti:

“I Carrington e i Colby fanno una faida per il controllo della loro fortuna – e dei loro figli – in questo riavvio aggiornato della classica soap opera in prima serata”.

Quando sarà la quinta stagione di Dynasty su The CW?

Come accennato in precedenza, la serie non è tornata al suo normale slot di rilascio di ottobre come per le stagioni dalla 1 alla 3.

La stagione 4 è stata notevolmente ritardata a causa della pandemia e non è andata in onda fino a maggio 2021. Di conseguenza, The CW non è andata in onda su The CW fino al 20 dicembre 2021. Anche allora, era solo per due episodi di Natale .

I restanti 20 episodi della quinta stagione inizieranno la messa in onda a partire dall’11 marzo 2022. A partire dall’8 luglio, 17 episodi dello spettacolo sono andati in onda con l’ultimo lotto di episodi che dovrebbe concludersi il 30 settembre 2022.

Le riprese, secondo FindFilmWork di BTL, sono iniziate il 22 ottobre 2021 e dovrebbero concludersi nell’agosto 2022.

Quando sarà Dynasty Stagione 5 su Netflix negli Stati Uniti?

Negli Stati Uniti, gli spettacoli di The CW sono tradizionalmente arrivati ​​su Netflix circa 8 giorni dopo la messa in onda del finale. Non è stato così per molti titoli di The CW nel 2021 a causa dei ritardi nella produzione.

Con quella produzione si spera di tornare in pista, dovremmo vedere Dinastia stagione 5 su Netflix USA circa una settimana e poco dopo la fine della serie.

Dato che il programma delle riprese non si concluderà fino alla fine dell’estate del 2022 e l’episodio finale dovrebbe andare in onda il 30 settembre, non ci aspettiamo stagione 5 di Dinastia essere disponibile su Netflix almeno fino all’8 ottobre 2022 al più presto in assoluto.

Quando sarà disponibile la quinta stagione di Dynasty su Netflix a livello internazionale?

Quindi quando lo farà Dinastia la stagione 5 sarà su Netflix in luoghi come Canada, Regno Unito, Australia, Europa o America Latina?

Nonostante le stagioni 1 e 2 di Dinastia venendo su Netflix settimanalmente, non è successo con nessuna stagione dalla stagione 3 nonostante lo spettacolo continui a portare il marchio Netflix Original.

Invece, Netflix ha ricevuto a livello internazionale Dinastia più o meno nello stesso periodo degli Stati Uniti. In effetti, la stagione 4 è stata rilasciata contemporaneamente in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.

Ciò significa che quelli al di fuori degli Stati Uniti non saranno in grado di farlo guarda Dinastia stagione 5 almeno fino ad ottobre 2022.

Non vedi l’ora che arrivi la stagione 5 di Dinastia in arrivo su Netflix?