Quando sarà ‘Devotion’ su Netflix?

Sperando di riprendere lo slancio che ha portato Top Gun: anticonformista essere uno dei film di maggior successo del 2022 è Devozione, il nuovo dramma storico di guerra di JD Dillard. In uscita nei cinema esclusivamente nel novembre 2022, il film alla fine arriverà su Netflix.

Il film di 2 ore e 18 minuti vede Jonathan Majors interpretare il ruolo di Jesse Brown e Glen Powell nel ruolo di Thomas J. Hudner. Questi sono due piloti di caccia d’élite della Marina degli Stati Uniti che hanno prestato servizio durante la guerra di Corea e alla fine sono diventati i gregari più celebri della Marina.

Il film ha raccolto solide recensioni prima della sua uscita nelle sale il 23 novembre, con Britany Murphy di DiscussingFilm che ha affermato: “Devotion ha successo perché fonde performance potenti con immagini straordinarie, non facendo affidamento esclusivamente sull’uno o sull’altro – qualcosa che non avrebbe stato il caso se JD Dillard non fosse stata la persona dietro la telecamera.

Netflix USA trasmetterà in streaming Devozione nel 2023

Iniziamo con Netflix India e Netflix negli Stati Uniti. Entrambe le regioni ricevono i diritti di prima visione per tutti i film cinematografici di Sony e ciò includerà Devozione.

È lo stesso affare che ti ha comprato Treno ad alta velocità, Inesplorato, e Dove cantano i gamberi al servizio per tutto il 2022.

Quindi, quando Netflix trasmetterà in streaming Devotion?

Non si conosce una data precisa, ma possiamo confermare che sarà nel 2023.

I film di Sony hanno colpito Netflix ovunque tra 120 giorni e 225 giorni dopo il suo rilascio iniziale.

Ciò significa che al momento lo siamo aspettandosi che il film arrivi su Netflix tra il 23 marzo 2023 e il 6 luglio 2023.

Volere Devozione streaming su Netflix a livello internazionale?

Non ci sono notizie da segnalare in merito e al momento non si prevede che arriverà prontamente su Netflix. Ciò include Netflix India che, come gli Stati Uniti, riceve i film Sony nella prima finestra.

Sebbene Sony Pictures distribuisca il film negli Stati Uniti, non è così a livello internazionale. Invece, STX International detiene i diritti di distribuzione e non ha accordi importanti pubblicamente noti con streamer a livello internazionale.

Quindi, per tutti gli altri, dovrai guardare il film nei cinema o semplicemente incrociare le dita affinché Netflix alla fine conceda in licenza il film nella tua regione.

Starai guardando? Devozione nei cinema o in attesa della sua uscita su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.