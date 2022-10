Quando Sadie Sink ha rivelato il motivo per cui si sentiva “poco diversa” dalla maggior parte della sua “generazione”

Dopo Cose più strane è salita alle stelle per tutta la sua carriera di attrice finora, Sadie Sink è diventata una delle star più ricercate dell’anno. Il 21enne è ora considerato una delle icone della Gen z dell’epoca. Tuttavia, come le sue parole una volta suggerivano, Sadie non pensa di appartenere a questo posto. Ne eri a conoscenza prima?

Prima dell’era della pandemia nel 2019, Sink di 17 anni si è aperto una volta su questa questione piuttosto delicata. In un’intervista da solista con Vogue Magazine, Sadie ha rivelato come a volte si senta un po’ diversa dalla sua stessa generazione. Ecco cosa ha detto.

Sadie Sink sul suo utilizzo e gestione dei social media

Il tema dell’intervista stampata si chiamava “connesso”. Parlando del termine, lo staff ha chiesto al nativo del Texas di collegarlo alla sua generazione. Le hanno inoltre chiesto di approfondire come si applicava alla sua vita quotidiana. Facendo luce sullo stesso, Sadie ha spiegato come si può essere connessi al mondo senza “essere incollato al telefono tutto il tempo”. Ha inoltre affermato che come attrice vorrebbe essere più connessa al presente e vivere il momento.

Parlando della sua generazione nel suo insieme, lo ha anche ammesso lei ama stare sui social media tanto quanto le sue amiche. Tuttavia, si sente un po’ meno preoccupata per il suo aspetto online rispetto all’adolescente medio della sua epoca. Ha raggiunto un’enorme celebrità e successo come MadMax nella serie thriller di fantascienza. Pertanto, c’è un bisogno costante di impegnarsi con i fan.

Tuttavia, non è quasi mai online per utilizzare le sue piattaforme richieste. Successivamente, si è rivolta al “lato cattivo” dei social media sebbene sia un’ottima piattaforma se utilizzata correttamente. Sadie ancora non voleva cedere alla tentazione di stare al telefono per 24 ore come la maggior parte della sua età. Affrontare la finale e la quinta stagione di Cose più strane, la star ora è più preoccupata per i suoi piani e scelte di carriera futuri. Quindi ha scelto fuori dalla vita da influencer dei media.

Quali sono i tuoi pensieri sulla mentalità matura di Sadie riguardo al piano della sua vita? Potrebbe sembrare un attacco, ma come usi i tuoi social media? Non preoccuparti, i tuoi segreti sono al sicuro qui.

