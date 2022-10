Quando Sadie Sink ha rivelato come ha speso i primi soldi e ha acquistato una risorsa allettante

Il più grande successo di successo di Netflix, Cose più strane è stato il miglior esempio di come l’età non abbia importanza quando le nostre capacità e i nostri talenti si fanno strada. L’intera banda di Hawkins, inclusi i nuovi esemplari oltre al gruppo principale, è stata l’incarnazione vivente dello stesso. Piace alle attrici bambine Sadie Sink e Millie Bobby Brown e l’intero cast di bambini aveva già ottenuto il plauso della critica solo nell’adolescenza. Non solo fama e gloria, ma il nostro MadMax aveva già fatto il suo più grande acquisto fino a quel momento solo quando aveva diciotto anni.

In un’intervista con Teen Vogue, Sadie Elizabeth Sink ha condiviso alcune delle sue prime. Dalla sua prima grande acrobazia in poi Cose più strane al la prima volta che ha pianto davanti alla telecamera, fino a fare il suo primo grande acquisto in assoluto, dice tutto. La conoscevamo come un’amante dello skateboard, ma non sapevamo mai che fosse ossessionata dalle ruote. Qualche ipotesi su cosa ha comprato per prima? Continua a leggere per saperne di più!

Sadie Sink rivela la sua prima grande risorsa

La ventenne nativa del Texas non ha avuto il tempo di esclamare di gioia che la sua prima grande risorsa in assoluto era un’auto. La ciliegina sulla torta è che non era solo una macchina normale, ma un’intera Tesla che ha regalato a se stessa il giorno del suo diciottesimo compleanno. L’eccitazione per il raggiungimento di questo traguardo era visibile sul suo viso mentre diceva: “Era nuovo! È stato emozionante e l’ho fatto!.“

Sink non ha potuto fare a meno di sgorgare per tutto questo mentre ha anche rivelato di aver finalmente venduto l’auto. Il motivo non potrebbe essere più divertente. Secondo lei, ha deciso per la Tesla perché non la usava molto spesso. Tuttavia, non le darebbe molto fastidio dal momento che ha un’intera collezione di veicoli a quattro ruote.

Secondo quanto riferito, Sadie possiede tre muscle car giganti che lei stessa ha comprato. Possiede una celebrità a grandezza naturale SUV Cadillac Escalade del valore di $ 76.990. In aggiunta a ciò, è la padrona di due Le auto Mercedes AMG del valore rispettivamente di $ 132.700 e $ 156.450.

