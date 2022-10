Quando Ryan Reynolds ha scatenato voci crossover “Black Panther” e “Deadpool”, celebrando Wakanda Forever

Hai sentito il rumore dell’era Wakanda che torna alla Marvel, ANCORA? Nessuno può mantenere la calma sul ritorno del film. Nemmeno il Piscina morta attore, Ryan Reynolds. Poiché la Marvel ha recentemente rilasciato il trailer e rilasciato il primo poster del film, i fan e le superstar avevano perso la pazienza.

Tra tutto il clamore che abbiamo visto da un po’ di tempo per il ritorno di Black Panther, il tweet di Ryan si è aggiunto di più. È, tuttavia, veramente comprensibile come il “Wakanda per sempreGli slogan vengono a galla dopo un intervallo di quattro anni. C’è stato un silenzio assoluto nel mondo dell’industria Marvel a causa della triste scomparsa di Chadwick Boseman, l’uomo originale dietro il ruolo.

Ryan Reynolds saluta il Re come il trailer del prossimo film di Black Panther

Dopo un enorme clamore intorno al suo Piscina morta parte 3 del film, Ryan Reynolds, A-lister di Hollywood, è andato su Twitter per mostrare la sua eccitazione per il film Marvel in uscita. Reynolds ha scritto: “Credi. Il. montatura pubblicitaria.” in grassetto. Questa è stata seguita da una mini frase che diceva “tutti salutano il re,” riferendosi alla leggenda defunta Chadwick Boseman. I fan hanno mostrato la loro eccitazione, ma la maggior parte di loro ha ricordato il defunto attore e ha twittato un tributo.

RITENERE. IL. MONTATURA PUBBLICITARIA. Tutti salutano il re #WakandaForever pic.twitter.com/qENThMS9qU — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 17 febbraio 2018

I fan in ricordo hanno scritto:

Questo mi ha portato qui #WakandaForever pic.twitter.com/lkPypae7rC — Scorpione2 (@NellyBelle3379) 3 ottobre 2022

Questo momento mi ha fatto pic.twitter.com/UUtdDTmjQV — gender woo gerbil #GNUTerryPratchett queer af (@sarahcbydesign) 3 ottobre 2022

Boseman era popolarmente noto per il suo ruolo intrigante di Black Panther del Marvel Cinematic Universe. La star ha ottenuto consensi in tutto il mondo e un’enorme celebrità per il ruolo di supereroe dal 2016 al 2018. Tuttavia, l’industria ha preso una svolta bizzarra ma emozionante poiché ha trovato un nuovo eroe da scegliere. Lei è una donna.

“Mostra loro chi siamo”. Guarda il nuovissimo trailer di Black Panther dei Marvel Studios: #WakandaForever, solo nelle sale l’11 novembre. Ottieni i biglietti ora: https://t.co/ACmjU47GTU pic.twitter.com/XEhsh13PzF — Black Panther (@theblackpanther) 3 ottobre 2022

L’attesissimo film arriverà sui nostri schermi l’11 novembre 2022. IMDb lo descrive come “la nazione del Wakanda si scontra con le potenze mondiali intervenute mentre piangono la perdita del loro re T’Challa.“ Secondo il trailer, il sequel si concentrerebbe sulla madre di Blank Panther, la regina Ramonda. Angela Bassett interpreta il ruolo mentre combatte contro gli inevitabili pericoli sott’acqua.

Come ti è piaciuto il nuovo Pantera nera trailer? Anche tu senti l’assenza della leggenda? Cosa ne pensi del nuovo lead? Condividi tutto nei commenti qui sotto.

