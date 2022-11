Quando Ryan Reynolds ha letteralmente mangiato Robert Downey Jr non una ma due volte

Se c’è una celebrità che adora trollare i suoi amici, è Ryan Reynolds. Il canadese non perde occasione per arrostire i suoi amici. E non fa eccezione nemmeno per sua moglie. Stranamente, solo Blake Lively e Hugh Jackman possono vendicarsi di lui. Altri, sfortunatamente, non sono all’altezza dell’attore arguto. Nemmeno l’Iron Man preferito dalla Marvel, Robert Downey Junior.

Robert è molto apprezzato dai suoi fan per i suoi ritorni sarcastici e la sua personalità vincente. Ma oh ragazzo, quando l’unica volta che ha sfidato Ryan, l’americano se ne è pentito.

LEGGI ANCHE: Ryan Reynolds e Will Ferrell sono stati “perseguitati” da un terzo fantasma sul set di “Spirited”

Ryan Reynolds non è stato intimidito da Robert Downey Jr.

Nel 2019, l’ABGO ha ospitato il suo campionato annuale di calcio dei supereroi. L’evento invita le star di Hollywood che hanno recitato in famosi film di supereroi a combattere sul campo. Chi vince il campionato, dona i soldi a un ente di beneficenza di sua scelta. Quell’anno, prima che Ryan Reynolds e Robert Downey Jr., stessero per scontrarsi, quest’ultimo inviò un messaggio di avvertimento all’attore di Deadpool. Nel suo giocoso videomessaggio di intimidazione, ha detto che stava pregando per l’attore e ha minacciato di provare a mangiarlo durante il gioco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Ryan ovviamente ha raccolto la sfida. Nella sua risposta, ha pubblicato un video in cui è stato visto sgranocchiare un biscotto con sopra la faccia di Robert. Una volta che ha mangiato quel biscotto, ne ha preso un altro, apparentemente per inviare il messaggio che avrebbe potuto mangiarlo da un giorno all’altro. È venuto a conoscenza di Downey e ha commentato “Touche”!

LEGGI ANCHE: Dopo ‘Spirited’, Ryan Reynolds rivela il suo unico desiderio di creare un film di Natale con Deadpool

Stranamente, l’attore di The Judge che sfidava apertamente Ryan aveva perso 5 partite delle 8 che aveva giocato. Mentre l’attore Merc con la bocca era al primo posto con Chris Hemsworth! Il padre di tre figli è attualmente in preparazione per accoglierne un altro mini Reynolds in famiglia.

Ma allo stesso tempo, ha anche gli occhi puntati sull’acquisizione Senatori di Ottawa dopo Wrexham AFC. Nel frattempo, il Uomo di ferro l’attore ha scioccato tutti con il suo aspetto calvo. La drastica trasformazione è per il suo ruolo imminente in The Sympathizer.

Cosa ne pensi di questo scambio tra le due star?

Il post When Ryan Reynolds Literally Ate Up Robert Downey Jr Not Once but Twice è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.