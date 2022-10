Quando potrebbe arrivare la stagione 4 su Netflix?

È passato così tanto tempo dall’ultima volta che abbiamo visto una nuova stagione di Educazione sessuale su Netflix. La terza stagione è stata presentata per la prima volta il 17 settembre 2021 e solo una settimana dopo è stata annunciata una quarta stagione. Tuttavia, dopo c’era stato praticamente un silenzio radiofonico Educazione sessuale è stato rivelato che la stagione 4 sarebbe andata in scena fino ad aprile 2022.

Il 14 aprile, è stato riferito che Simone Ashley (Olivia) non avrebbe ripreso il suo ruolo nella quarta stagione. Poi, per tutta l’estate, è stato riferito che altri membri del cast sarebbero usciti dalla serie, come Patricia Allison (Ola), Tanya Reynolds (Lily) e Rakhee Thakrar (Emily). Ma non avevamo ancora sentito alcun dettaglio sul programma di produzione.

Il 19 agosto, abbiamo finalmente ricevuto la notizia che Educazione sessuale la stagione 4 era in produzione tramite l’account Twitter ufficiale di Netflix. Insieme all’annuncio delle riprese, abbiamo appreso chi sarebbe tornato nella quarta stagione e chi si sarebbe unito al cast.

Sfortunatamente, al momento non è nota una data di chiusura ufficiale della produzione. Tuttavia, si dice che le riprese finiranno a marzo 2023. Ciò significa che una versione del 2022 può essere eliminata. Quindi, quando potremmo aspettarci Educazione sessuale stagione 4 per sbarcare su Netflix? Di seguito, abbiamo condiviso le nostre previsioni sulla data di rilascio.

Quando potrebbe arrivare la stagione 4 di Sex Education su Netflix?

Dopo la fine della produzione, probabilmente stiamo guardando da quattro a otto mesi di post-produzione prima che la quarta stagione sia pronta per la visione. Se le riprese si concludessero a marzo 2023, potremmo assistere a un’uscita tra luglio e novembre 2023. Ovviamente, vorremmo vedere Educazione sessuale stagione 4 prima piuttosto che dopo, quindi una versione estiva è ciò che speriamo. Tuttavia, tutto dipende dalla durata del processo di realizzazione del film. Puoi contare su di noi di Netflix Life per condividere la data di uscita ufficiale una volta annunciata.

Chi tornerà nella stagione 4 di Sex Education?

Ecco la lista del cast di ritorno per Educazione sessuale stagione 4 di seguito:

Asa Butterfield nel ruolo di Otis

Gillian Anderson nel ruolo di Jean

Ncuti Gatwa come Eric

Aimee-Lou Wood nel ruolo di Aimee

Emma Mackey nel ruolo di Maeve

Connor Swindells nel ruolo di Adam

Kedar Williams-Stirling nel ruolo di Jackson

Mimi Keene nel ruolo di Ruby

George Robinson nel ruolo di Isacco

Chinenye Ezeudu come Vivienne

Dua Saleh nel ruolo di Cal

Alistair Petrie nel ruolo di Michael

Samantha Spiro nel ruolo di Maureen

Sex Education: nuovo cast della quarta stagione

L’insenatura di SchittDan Levy interpreta il ruolo di Mr. Molloy, un famoso autore e tutor di Maeve presso la prestigiosa Wallace University negli Stati Uniti. Anche Thaddea Graham, Marie Reuther, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James e Imani Yahshua hanno ruoli nella quarta stagione, ma i nomi dei loro personaggi non sono stati divulgati.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura Educazione sessuale stagione 4!