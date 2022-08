Quando potrebbe arrivare la stagione 3 su Netflix?

Sono passati sei mesi dalla seconda stagione ricca di drammi di Magnolie dolci caduto su Netflix. Da allora, i fan hanno cercato ovunque informazioni sulla prossima terza stagione. Sfortunatamente, non abbiamo ancora una data di uscita, ma sappiamo che la produzione è iniziata Magnolie dolci stagione 3, avvicinandoci di un passo al ritorno dello show.

Basato sui libri omonimi di Sherryl Woods, Magnolie dolci segue un gruppo di migliori amici mentre si aiutano a vicenda attraverso gli alti e bassi della vita mentre vivono nella Carolina del Sud. Il cast straordinario include JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott, Heather Headley, Jamie Lynn Spears, Logan Allen, Anneliese Judge, Carson Rowland, Justin Bruening, Chris Klein e altri.

Dopo due stagioni di successo, Netflix ha deciso di rinnovare la serie drammatica romantica per una terza stagione a maggio 2022. Ma non abbiamo ricevuto alcun aggiornamento su Magnolie dolci stagione 3 fino al 1 luglio, quando JoAnna Garcia Swisher ha condiviso sulla sua pagina Instagram che stava tornando nel personaggio per la terza stagione. Inizialmente, pensavamo che questo fosse il modo in cui Swisher diceva ai fan che la produzione era iniziata, ma non era così.

Il 18 luglio, l’ufficiale Magnolie dolci L’account Instagram della stanza degli scrittori ha condiviso che le riprese principali erano ufficialmente iniziate Magnolie dolci stagione 3. E sembra che il cast e la troupe stiano ancora lavorando sodo per girare la terza stagione, sulla base di un recente post su Instagram di Heather Headley. Quindi quando potremmo aspettarci Magnolie dolci stagione 3 per arrivare a Netflix? Abbiamo condiviso le nostre previsioni di rilascio su quando la serie potrebbe tornare di seguito.

Quando potrebbe arrivare la terza stagione di Sweet Magnolias su Netflix?

Sebbene non abbiamo una data di conclusione della produzione confermata, probabilmente stiamo guardando a circa tre mesi di produzione. Questo è il tempo impiegato per girare la seconda stagione. Poiché la produzione della terza stagione è iniziata a luglio, tre mesi dopo la data di chiusura sarebbe stata fissata a ottobre.

Dopo la conclusione delle riprese, probabilmente ci aspettano dai sei ai sette mesi di post-produzione prima che la terza stagione arrivi su Netflix. Se la produzione termina in ottobre, da sei a sette mesi dopo la data di uscita verrà fissata ad aprile o maggio 2023.

Ricorda, nulla è stato confermato. Quindi potremmo vedere Magnolie dolci stagione 3 prima o dopo le nostre previsioni di rilascio. Per ora, aspettati che la terza stagione arrivi su Netflix nella primavera del 2023.

Resta sintonizzato su Netflix Life per eventuali nuovi aggiornamenti Magnolie dolci stagione 3!