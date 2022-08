Quando potrebbe arrivare la stagione 2 su Netflix?

Corsia delle Lucciole è stato presentato in anteprima su Netflix nel febbraio 2021 e le persone si sono sintonizzate immediatamente per scoprire di cosa trattava la serie drammatica. Se la trama non è stata sufficiente per coinvolgere gli spettatori, il noto cast ha sicuramente fatto il lavoro. Ora le persone si chiedono quando Corsia delle Lucciole la stagione 2 farà il suo sbarco.

La serie drammatica segue le inseparabili migliori amiche Tully e Kate (Katherine Heigl e Sarah Chalke), che si incontrano a Firefly Lane da giovani adolescenti e formano rapidamente un legame indissolubile che li porta attraverso 30 anni di alti e bassi.

È stato creato da Maggie Friedman, meglio conosciuta come la showrunner e la produttrice esecutiva della serie Lifetime di breve durata. Streghe dell’East End. Come molte altre serie originali Netflix, Corsia delle Lucciole è basato su un libro. È un adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Kristin Hannah.

Ci sono voluti tre mesi da quando la prima stagione è stata rilasciata su Netflix affinché lo streamer rinnovasse la serie drammatica per una seconda stagione, il che non era raro ma comunque snervante per i fan. Poi, tre mesi dopo, hanno iniziato a sparare per Corsia delle Lucciole stagione 2. Secondo quanto riferito, la produzione è terminata il 28 aprile 2022 e i fan hanno atteso pazientemente che Netflix annunciasse la data di uscita ufficiale. Anche se non abbiamo ancora la data di uscita, siamo sempre pronti a condividere le nostre previsioni sulla data di uscita.

Quando potrebbe arrivare la stagione 2 di Firefly Lane su Netflix?

Potremmo non avere la data di uscita ufficiale per Corsia delle Lucciole stagione 2 ancora, ma conosciamo l’anno di uscita. Quando Netflix ha annunciato il rinnovo nel maggio 2021, lo streamer ha anche rivelato che la seconda stagione sarebbe arrivata nel 2022. Katherine Heigl ha persino condiviso sul suo Instagram che Corsia delle Lucciole la stagione 2 sarebbe arrivata nel 2022 a novembre 2021.

Anche se un anno di rilascio confermato era buono a sapersi, una data di rilascio ufficiale sarebbe stata ancora migliore. Tuttavia, Netflix non avrebbe saputo il Corsia delle Lucciole data di uscita della seconda stagione poiché avevano appena rinnovato lo spettacolo e la produzione ovviamente non era ancora iniziata. Inoltre, non c’era modo che Heigl avrebbe saputo la data di uscita poiché lo spettacolo era in produzione solo da circa tre mesi al momento del suo post su Instagram.

Dal momento che le riprese si sono concluse il 28 aprile, significa che la prossima stagione è in post-produzione da poco più di tre mesi, a partire dal 2 agosto. La post-produzione richiede in genere dai sei agli otto mesi, quindi pensiamo di poter vedere Corsia delle Lucciole stagione 2 già a ottobre. Tuttavia, c’è la possibilità che la post-produzione possa essere interrotta e durare solo cinque mesi. Questo porterebbe la data di uscita a settembre. In tal caso, molto probabilmente Netflix annuncerà la data di uscita entro la fine di agosto. Tuttavia, non prevediamo che la post-produzione duri più di otto mesi, quindi l’ultimo che pensiamo di poter vedere Corsia delle Lucciole la stagione 2 è a dicembre.

Ricorda, queste sono solo le nostre previsioni sulla data di uscita e la seconda stagione potrebbe arrivare prima o dopo quanto previsto. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succede. Naturalmente, puoi contare su di noi di Netflix Life per condividere la data di uscita ufficiale una volta annunciata.