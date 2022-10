Quando potrebbe arrivare la stagione 2 su Netflix?

Vichinghi: Valhalla. (Da sinistra a destra) Yvonne Mai come Merin, Leo Suter come Harald nell’episodio 101 di Vikings: Valhalla. Cr. Bernard Walsh/Netflix © 2021

I fan sono stati felici di sapere che Netflix avrebbe continuato il popolare Vichinghi serie con uno spin-off dopo che lo spettacolo originale ha terminato la sua corsa di sei stagioni su History Channel. Ora che è passato quasi un anno da allora Vichinghi: Valhalla presentato in anteprima, molti sono curiosi quando Netflix annuncerà il Vichinghi: Valhalla data di uscita della stagione 2.

Fortunatamente per i fan di questa particolare serie Netflix, il servizio di streaming ha eliminato tutte le congetture stressanti dallo stato di rinnovo dello spettacolo e gli ha concesso un rinnovo anticipato di tre stagioni. Gli spettatori non hanno dovuto trascorrere gli ultimi mesi nervosi per la cancellazione dello spettacolo perché la seconda stagione è già stata girata.

Dato l’emozionante e teso finale della prima stagione, molti sono ansiosi di scoprire cosa accadrà dopo la saga e personaggi come Freydis e Harald.

Pronostici sulla data di uscita della seconda stagione di Vikings: Valhalla

Vichinghi: Valhalla le riprese della seconda stagione sono terminate a novembre 2021, quindi è quasi una cosa certa che lo spettacolo abbia terminato la post-produzione ormai. Infatti,Vichinghi: Valhalla ha già girato il Terzo stagione da maggio 2022 (e si concluderà a fine ottobre), poiché Netflix l’ha rinnovata per le stagioni 2 e 3 prima ancora che la prima stagione andasse in onda. La seconda stagione è stata girata prima del debutto della prima.

Durante l’evento TUDUM di Netflix 2022, il servizio di streaming ha annunciato che lo spettacolo sarebbe tornato nel 2023, oltre al rilascio del primo trailer per la nuova stagione. Poiché la stagione 1 è stata rilasciata a febbraio 2022, sembra probabile che Netflix rilasci la stagione 2 entro un periodo di tempo simile nel 2023.

Penso che possiamo prevederlo Vichinghi: Valhalla tornerà a febbraio 2023, sebbene sia possibile anche una data di gennaio o marzo a seconda di quanti altri grandi progetti Netflix ha in programma per il nuovo anno. In generale, a Netflix piace distribuire i suoi grandi spettacoli per dare loro spazio per respirare ed evitare troppe sovrapposizioni.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su Vichinghi: Valhalla stagione 2 su Netflix Life e rivisita la prima stagione dello show proprio ora su Netflix.