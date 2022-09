Quando potrebbe arrivare la stagione 2 su Netflix?

Abbiamo delle notizie importanti per Fermacuori fan. Il gigante dello streaming ha annunciato giovedì (22 settembre) quella produzione Heartstopper stagione 2 è ufficialmente iniziato! Ciò significa che potremmo riunirci con Charlie, Nick e i loro amici, molto presto!

Fermacuori ha fatto il suo debutto su Netflix alla fine di aprile 2022 ed è stato un successo immediato. Il teen drama segue i ragazzi Charlie e Nick, interpretati rispettivamente da Joe Locke e Kit Connor, che scoprono che la loro “improbabile amicizia potrebbe essere qualcosa di più” mentre navigano tra la scuola e il giovane amore.

Netflix ha rapidamente rinnovato il sano dramma per adolescenti LGBTQ+ per le stagioni 2 (e 3!), Dopo il grande successo della prima stagione e il brillante plauso della critica, e non sorprende che i fan dello show abbiano atteso con impazienza qualsiasi notizia sull’uscita e la produzione del prossimo sequel.

Bene, ecco tutto ciò che sappiamo sull’imminente rilascio, incluso quando potremmo eventualmente vedere Heartstopper stagione 2 su Netflix.

Rilascio della seconda stagione di Heartstopper: quando potrebbe arrivare la seconda stagione su Netflix?

Per prima cosa, diamo qualche notizia sul casting! Secondo Spia digitalestagione 2 di Fermacuori avrà dei nuovi arrivati! Leila Khan interpreterà l’allievo di Higgs Sahar Zahid, Jack Barton sarà il fratello maggiore di Nick Nelson, David, e Nima Taleghani interpreterà l’insegnante di Truman, Mr Farouk. Tutto il resto del cast principale riprenderà i loro ruoli, con Bradley Riches che verrà anche aggiornato dall’attore di sfondo della prima stagione allo studente di Truman James McEwan.

Ora al rilascio di notizie! Netflix potrebbe aver annunciato che le riprese della seconda stagione di Heartstopper sono iniziate, ma devono ancora rivelare quando la serie di grande successo tornerà sui nostri schermi. Non c’è una data di uscita ufficiale, ma un sacco di voci e previsioni. Che vi invitiamo a prendere con le pinze.

Ci sono stati molti suggerimenti sul fatto che la serie potrebbe vedere un ritorno nell’aprile 2023, se Netflix avesse scelto di utilizzare un programma di rilascio simile alla stagione 1. Questo segnerà un anno dal debutto dello spettacolo originariamente su Netflix, rendendolo l’ipotesi perfetta per la stagione 2 rilascio.