Quando potrebbe arrivare la stagione 2 su Netflix?

Il Lincoln Avvocato è stato presentato in anteprima su Netflix nel maggio 2022 ed è stato un grande successo. Ha ricevuto recensioni per lo più positive dalla critica e gli spettatori non potevano smettere di entusiasmarsi per il dramma legale. Ora con L’avvocato Lincoln confermata la stagione 2, le persone si chiedono quando uscirà la seconda puntata.

Il Lincoln Avvocato è una serie originale Netflix creata da David E. Kelley e sviluppata da Ted Humphrey. Kelley è meglio conosciuto come il creatore dei programmi TV Doogie Howser, MD, Chicago Speranza, Piccole grandi bugie e Grande Cielo. Inoltre, Humphrey è noto per il suo lavoro nella serie drammatica legale La buona moglie.

La prima stagione era basata sul libro Il verdetto d’ottone di New York Times autore di best seller Michael Connelly. È il secondo romanzo di Connelly L’avvocato Lincoln serie di libri. Manuel Garcia-Rulfo interpreta Mickey Haller, un avvocato che gestisce il suo studio dal retro della sua Lincoln Town Car. Il resto del cast principale include Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson e Christopher Gorham.

Dopo una prima stagione di successo, Netflix non ha avuto altra scelta che andare avanti e rinnovare il dramma legale per una seconda stagione. Tuttavia, non si hanno notizie in merito L’avvocato Lincoln programma di produzione della seconda stagione o data di uscita. Quindi sembra che le riprese principali della seconda stagione non siano iniziate. Tuttavia, pensiamo che ci siano buone possibilità che il cast e la troupe inizino le riprese entro la fine dell’anno. Quindi cosa potrebbe significare questo L’avvocato Lincoln data di uscita della stagione 2? Abbiamo condiviso le nostre previsioni sulla data di rilascio di seguito.

Quando potrebbe arrivare la seconda stagione di The Lincoln Lawyer su Netflix?

Sebbene non sia ancora noto un programma di produzione, sappiamo che il team creativo sta lavorando molto duramente sulla seconda stagione. Il 14 giugno, lo showrunner Ted Humphrey ha twittato dal suo account Twitter ufficiale e ha detto: “@Connellybooks @dailynrod@rulfomanuel e io e il resto del nostro fantastico cast e team di sceneggiatori e produttori stiamo già lavorando sodo e speriamo di portarlo a tu molto presto! Grazie ancora per averci guardato, rivisto e parlato con noi!”

Il Lincoln Avvocato la seconda stagione sarà composta da 10 episodi. Non è chiaro quanto tempo ci vorrà per scrivere tutte le sceneggiature per la seconda stagione, ma pensiamo che le sceneggiature saranno terminate in modo che la produzione possa iniziare entro la fine del 2022.

La produzione della prima stagione ha richiesto circa cinque mesi e la post-produzione circa nove mesi. Probabilmente stiamo guardando tempi simili per la stagione 2. Tuttavia, speriamo che la post-produzione possa essere ridotta a meno di nove mesi. Sappiamo per certo che non vedremo L’avvocato Lincoln stagione 2 nel 2022. È impossibile. Tuttavia, è molto probabile una versione del 2023.

Possiamo praticamente eliminare un’uscita all’inizio del 2023 perché non è possibile che il processo di realizzazione del film possa concludersi così velocemente. Quindi probabilmente stiamo guardando una versione dell’estate o dell’autunno 2023.

Avremo un’idea migliore di quando L’avvocato Lincoln la stagione 2 potrebbe arrivare su Netflix una volta che avremo un programma di produzione. Ma, per ora, aspettati che la seconda stagione arrivi su Netflix a metà o alla fine del 2023.

