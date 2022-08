Quando potrebbe arrivare la stagione 2 su Netflix?

Non ci volle molto Gioco del calamaro diventare un fenomeno mondiale quando è stato presentato in anteprima su Netflix nel settembre 2021. Il thriller sudcoreano ha affascinato il pubblico con la sua premessa unica e le interpretazioni sono state acclamate dalla critica di tutto il mondo. Sebbene la serie sia classificata TV-MA e non sia certamente adatta per le serate in famiglia, ciò non ha fermato la sua popolarità.

Ovviamente, i fan hanno iniziato a chiedere l’elemosina per una seconda stagione non appena hanno abbuffato i nove episodi, e fortunatamente sappiamo che Gioco del calamaro è stato rinnovato! Ma senza una data di uscita in vista, gli spettatori stanno diventando impazienti. Stiamo arrivando a un anno dalla premiere, dovremmo aspettarci Gioco del calamaro stagione 2 in uscita presto?

Ecco tutto ciò che sappiamo sui progressi Gioco del calamaro stagione 2 e quando prevediamo che uscirà su Netflix.

Aggiornamenti della seconda stagione di Squid Game

Entro ottobre 2021, Gioco del calamaro il creatore Hwang Dong-hyuk ha iniziato a parlare di una potenziale seconda stagione e dei suoi pensieri su dove potrebbe andare lo spettacolo dopo. È diventato evidente che continuare la storia sarebbe stato inevitabile, soprattutto considerando l’impressionante audience della stagione 1. Netflix ha impiegato fino a giugno 2022 per ufficialmente rinnovare Squid Game per una seconda stagione, anche se sapevamo tutti che sarebbe successo comunque.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Hwang ha fatto luce sulla sequenza temporale per Gioco del calamaro stagione 2, dicendo che ha intenzione di finire di scrivere la prossima puntata entro la fine di quest’anno o all’inizio del 2023. Questo potrebbe essere deludente per i fan, ma non è sorprendente. In un’intervista del maggio di quest’anno, Hwang ha predetto che la prossima stagione sarebbe stata rilasciata nel 2023 o all’inizio del 2024.

Quindi è una buona idea di quando possiamo aspettarci Gioco del calamaro stagione 2 per colpire Netflix. Certo, sarà una lunga attesa, ma immaginiamo che ne varrebbe la pena. Sarebbe fantastico se avessimo la seconda stagione a settembre 2023, che segnerebbe due anni dalla premiere. Naturalmente, non possiamo garantire che accadrà, ma incrociamo le dita.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su Gioco del calamaro stagione 2.