Quando potrebbe arrivare il sequel su Netflix?

È stato un periodo impegnativo per Cose più strane star Millie Bobby Brown con la tanto attesa stagione 4 della serie di successo Netflix finalmente disponibile! Un altro suo progetto che i fan sono ansiosi di vedere è il sequel Enola Holmes.

Il film Netflix è uscito per la prima volta il 23 settembre 2020 ed è stato un successo tra gli spettatori! Ora, stavamo tutti aspettando l’attesissimo sequel della divertente storia sulla sorella adolescente di Sherlock Holmes. Sappiamo che ovviamente Brown riprenderà il suo ruolo, così come Henry Cavill che ha interpretato il famoso autore. Anche Louis Patridge, che interpretava Tewkesbury, tornerà nel secondo film.

Netflix non ha ancora condiviso una data di uscita. Ma possiamo fare alcune previsioni su quando potremmo aspettarci il film!

Quando potrebbe arrivare Enola Holmes 2 su Netflix?

Sappiamo che le riprese sono in corso Enola Holmes 2 è stato avvolto fino a gennaio. Quindi la produzione ha avuto tutto il tempo per lavorare attraverso la post-produzione. Eppure, il gigante dello streaming non ha ancora annunciato una data ufficiale per la prima. Penseresti che almeno lo condividerebbero con noi ormai!

Il film giallo non arriverà ad agosto, quindi quando possiamo aspettarci di vederlo? Bene, in questo momento sono tutte speculazioni, ma speriamo che Netflix decida una data di uscita di settembre 2022. Sarebbe passato un anno dal debutto del primo film sui nostri schermi. Ovviamente vorremmo che fosse uscito prima, soprattutto da quando hanno terminato le riprese sette mesi fa, ma speriamo di ottenere il film emozionante il mese prossimo!

Ci stiamo già perdendo Cose più stranequindi sarà bello vedere Brown sui nostri schermi mentre aspettiamo la quinta e ultima stagione della popolare serie di fantascienza.

Resta sintonizzato su Netflix Life mentre ti portiamo tutti gli aggiornamenti e le notizie su Enola Holmes 2. Puoi riprodurre in streaming il primo film su Netflix.