Coltelli fuori 2ufficialmente intitolato Cipolla di vetro: un mistero scaccia via, è uno dei film gialli più attesi dell’anno! Secondo i rapporti, il film chiuderà il BFI London Film Festival entro la fine dell’anno e uscirà nelle sale nel Regno Unito, il che significa che alcuni vedranno il film prima della sua uscita su Netflix.

“Sono entusiasta di essere tornato alla LFF con Cipolla Di Vetro, ed è un onore chiudere il festival”, ha commentato il regista Rian Johnson alla notizia. “Un vero whodunnit appartiene davvero a Londra, quindi sembra un po’ come tornare a casa!”

Ma cosa significa per gli utenti Netflix? Quando Coltelli fuori 2 vieni su Netflix? Scopri di seguito.

Knives Out 2: Quando potrebbe arrivare Glass Onion su Netflix?

Ebbene, come detto, Cipolla di vetro: un mistero scaccia via uscirà nelle sale domenica 16 ottobre a Londra, nel Regno Unito

Come promesso, Netflix sarà l’unico proprietario e distributore del sequel di Rian Johnson Coltelli fuori (2019), ma l’uscita sul suo sito di streaming sarà ora leggermente ritardata a causa dell’uscita nelle sale prima nel Regno Unito. Al momento, non siamo troppo sicuri se il film uscirà nelle sale globali, ma secondo Variety, c’è sicuramente una possibilità. Detto questo, quando potremmo vedere l’uscita del Coltelli fuori 2 su Netflix?

Secondo Paul Dergarabedian, analista dei media senior di Comscore (SCOR), un “periodo di tempo di 30-45 giorni” viene solitamente utilizzato dagli streamer per monetizzare l’uscita del film nelle sale, mantenendo allo stesso tempo lo slancio per i fan che stanno resistendo trasmetti in streaming il film. Anche se questo non è sempre il caso al 100%, questo ci dà un’idea approssimativa di quando Coltelli fuori 2 sarà su Netflix.

Al più presto, 30 giorni dal 16 ottobre metterebbero il rilascio di Cipolla di vetro: un mistero scaccia via su Netflix intorno al 15 novembre 2022. Naturalmente, prendi queste informazioni con le pinze poiché la versione ufficiale di Netflix potrebbe sembrare leggermente diversa. Siamo sicuri che mentre ci avviciniamo all’uscita del film, Netflix annuncerà ulteriori notizie e aggiornamenti. Quindi, resta sintonizzato! Ma questa è la nostra previsione per ora.