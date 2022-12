Quando Pete Davidson ha scherzato in modo esilarante sul matrimonio con Ariana Grande, non quella che conosciamo, anni dopo la sua rottura con l’icona pop

Se Pete Davidson essendo un cabarettista ha provveduto personalmente a rompere i confini su base giornaliera, allora cosa ti sta fermando? Il SNL attore, se non ci fa ridere con le sue battute che ci fanno preoccupare per il suo benessere mentale ma ci fanno anche ridere a crepapelle, sta facendo felici alcune delle donne più belle di Hollywood. Così felice che nel suo album del 2018 Dolcificantel’ex fidanzato di Pete Davidson aveva un brano a lui dedicato in cui ha usato la parola ‘happy’ 22 volte in un solo minuto.

Guardando indietro, Ariana Grande è stata la grande ospite all’inaugurazione della storia degli appuntamenti costellata di stelle di Pete Davidson. La relazione consisteva nel primo SNL l’attore e l’artista vincitore del Grammy si sono fidanzati solo un mese dopo essersi frequentati, il che consisteva anche nel lasciare “ti amo” sotto i post di Instagram dell’altro e Seth Rogen che vomitava nell’angolo.

hai detto alla tua ragazza che la ami oggi o deve farlo Pete Davidson? — Hurt CoPain (@SaeedDiCaprio) 8 dicembre 2021

Il fidanzamento si è concluso nel giro di un paio di settimane, ma non senza aver dato al comico, al cantante e anche a noi una vita di contenuti di cui scrivere. Mentre il quasi matrimonio di Pete Davidson con Ariana è su tutti i media, il suo quasi matrimonio con un’altra Arianna non è così noto a molti.

Non solo Ariana Grande, ma anche Pete Davidson ha quasi sposato Arianna

Anni dopo che Pete Davidson ha concluso la sua relazione con Ariana Grande ed è andato in missione per corteggiare quasi tutte le belle donne di Hollywood, ha quasi sposato una fan. Dopo aver avvolto le riprese di Sabato sera in diretta, il cabarettista ha incontrato alcuni fan fuori dagli studi della NBC. E quando il fan ha detto “anche io mi chiamo Arianna” in riferimento all’ex fidanzato di Davidson. E la sua risposta ci ha spiazzati tutti. “Bene, ciao! Sposiamoci,ha risposto Davidson ai fan.

ariana si è fidanzata dopo tre settimane di appuntamenti pic.twitter.com/19Fy1kee5D – una cagna a vita (@scotty_13_) 12 giugno 2018

Pertanto, non incolpiamo il fan per aver pubblicato “Ho incontrato Pete Davidson e sono innamorato,” e il TikTok che è seguito dopo il suo incontro. Il SNL la risposta della star è stata anche un riferimento a lui, chiedendo in modo iconico beffardo a Maggie Rogers di sposarsi pochi giorni dopo la sua rottura con Ariana Grande. A questo è seguito un “Grazie, alla prossima” tweet di Grande, che da allora è stato cancellato dall’artista vincitore del Grammy.

LEGGI ANCHE: Abbiamo appena previsto con chi potrebbe uscire Pete Davidson

Attualmente, il cabarettista sta diventando molto accogliente con Emily Ratajkowski. E dopo aver fatto alcune battute al riguardo nel suo speciale Netflix e aver frequentato Kim Kardashian, Phoebe Dynevor e Kaia Jordan Gerber, possiamo tranquillamente affermare che Davison ha superato Ariana Grande.

Il post in cui Pete Davidson ha scherzato in modo esilarante sul matrimonio con Ariana Grande, non quella che conosciamo, anni dopo la sua rottura con l’icona pop è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.