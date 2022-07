Quando Millie Bobby Brown rabbrividì guardando la sua bella “patata” da giovane

Millie Bobby Brown e il resto dei ragazzi di Stranger Things non sono più esattamente ragazzini. Anche se hanno iniziato molto giovani, il più giovane aveva solo 11 anni quando è iniziata la serie, ma ora sono tutti adulti. Tutti loro sono nella tarda adolescenza o hanno compiuto i vent’anni. Millie per esempio ha festeggiato il suo 18° compleanno quest’anno. In una recente clip di Entertainment Tonight, l’attrice è stata costretta a guardare la sua prima intervista e ha le reazioni più carine.

Millie Bobby Brown chiama la sua versione del feto una “patata”

Possiamo seppellire le nostre vecchie foto e video imbarazzanti per non visitarli mai più, ma Millie Bobby Brown non è così fortunata. Il team di Entertainment Tonight le ha consegnato un video di lei e David Harbour per la loro prima intervista nel 2016. Inutile dire che l’attrice si è rabbrividita. La clip ci mostra una minuscola Millie con i suoi denti da latte che risponde alle domande e si diverte a legare con il padre del mulinello.

A un certo punto, la piccola Millie non capisce il gioco di parole e la più anziana Millie sembra visibilmente imbarazzata. Imita persino il suo io più giovane e suona esattamente allo stesso modo! Ma la netta differenza nel suo accento allora e adesso è evidente. Prende anche Noah Schnapp alla sprovvista che commenta: “Avevi un forte accento britannico”. Ebbene, a parte l’accento e l’altezza, la nostra Millie è rimasta la stessa. È ancora frizzante e ha quella grande positività luminosa su di lei!

L’attrice sta facendo notizia per il suo stipendio di Enola Holmes

La giovane ragazza del video del 2016 è cresciuta fino a diventare la star in buona fede che conosciamo oggi. L’attrice ha ampliato il suo portfolio sin dal suo debutto in Stranger Things. Ha recitato in diversi progetti di alto profilo e ha persino recitato in un film Netflix, Enola Holmes. Ora l’attrice starebbe riprendendo il ruolo per $ 10 milioni. Ha anche intascato $ 30.000 per episodio di Stranger Things.

Questo la rende ora l’attrice adolescente più pagata!

