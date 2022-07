Quando Millie Bobby Brown ha voluto ascoltare Cardi B “Make a Sound” e nient’altro

Quale sarebbe il tuo desiderio se avessi la possibilità di incontrare la tua celebrità preferita? Penseresti a 100 cose diverse. E potresti anche trovare alcune di quelle cose strano. E se ti dicessimo che non sei l’unico ad avere queste fantasie? Il solo e unico Millie Bobby Brown hanno anche queste fantasie. Scopriamo di più sui suoi desideri di celebrità.

Millie Bobby Brown vuole che Cardi B faccia solo questo!

Come tutti lo sappiamo musica è stata una parte importante di questo originale Netflix Cose più strane. Anche le star stesse amano la musica personalmente. Come sappiamo, questi ragazzi di Strange hanno un talento nascosto per cantandoe Millie Bobby Brown non fa eccezione.

Ma lo sapevi che Millie è una grande fan di Cardi B? In effetti, Millie è ossessionata da lei. Cardi B fa questo suono e la gente ne va pazza. Ora, sappiamo che anche Millie è una di loro. Al Tempo 100 Gala a New York City, quando Millie Bobby Brown aveva iniziato a lavorare per la terza stagione di Cose più strane, ne ha parlato. Quando l’ospite ha chiesto a Millie se non vedeva l’ora di incontrare qualcuno in particolare quella notte. Ecco come Millie ha reagito alla domanda.

Millie ha detto di sì arrossendo per tutta la conversazione. Millie ha detto che voleva incontrare Cardi B mentre lottava per trovare le parole giuste per l’eccitazione. L’ospite ha confortato Millie e ha detto che sono tutti ossessionati da Cardi. Ha chiesto a Millie cosa farebbe se incontrasse Cardi lì?

E Millie ha rivelato di amare il modo in cui Cardi emette quel suono. La rende così felice. Ha anche detto che avrebbe realizzato un video di Cardi che lo faceva e lo avrebbe pubblicato sul suo Instagram. Bene, capiamo il suo entusiasmo e la sua eccitazione nell’incontrare il suo artista preferito. Tuttavia, sfortunatamente, Cardi non ha potuto partecipare all’evento quella sera e Millie non ha avuto il suo momento da fan con lei.

Ora, siamo entusiasti di vedere Millie e Cardi insieme. Come pensi questo incontro tra questi centrali elettriche Andrebbe? Inoltre, tutti gli episodi di Cose più strane stagione 4 volume 2 sono in streaming su Netflix. L’hai già visto?

