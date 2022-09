Quando Millie Bobby Brown ha rivelato come i film Marvel e “Harry Potter” non siano la sua “cosa”

Come ti sentiresti se scoprissi che il tuo migliore amico non ha visto il film o la serie che ami di più? Ti farebbe sentire stupito, Giusto? È comprensibile che ci siano alcuni film evergreen che ci aspettiamo che tutti guardino. Almeno ce lo aspettiamo dalle nostre star del cinema preferite. Ma cosa succede se anche loro non hanno visto quei film epici? Bene, Millie Bobby Brown sta per rivelare le novità più importanti c’è.

Millie ha lavorato in un enorme programma Netflix chiamato Cose più strane. Lo spettacolo è un dramma soprannaturale di fantascienza. Si occupa già di aspetti più grandi della vita. Mentre abbiamo visto Millie interpretare un altro bellissimo personaggio in Enola Holmes, lei rivelato questa notizia e scioccato tutti. Scopriamo quali film Brown sta parlando di non vedere.

Millie Bobby Brown ha scioccato i fan con la sua confessione

Va benissimo se a tutti non piace ogni genere di film. Tuttavia, ce ne sono alcuni film senza tempo che hanno creato il clamore che ci intimidisce. Pertanto, quando qualcuno confessa di non aver visto quei film, ci sentiamo subito un po’ scioccato a loro. Ora, aspetta di sentire di Millie Bobby Brown rivelazione.

In un’intervista, quando l’intervistatore ha chiesto Millie tra cui scegliere Film Marvel e film DC, la sua risposta ha sorpreso gli spettatori. Lei confessato non ha visto nessun film Marvel o DC. “Non è il mio genere, ma ci sono aperto. Non sono mai stato tipo, ‘Oh, ho intenzione di mettere su questo film'”, dice il Enola Holmes stella. Poi quando l’intervistatore le ha chiesto di un altro film fantasy preferito dai fan.

Le ha chiesto di scegliere tra Jurassic Park e Harry Potter. Poiché l’attore continua a sorprenderci, lo ha rivelato. “Non ho mai visto Harry Potter,” lei disse. “Lo so, lo so, lo so. Ho così tanti amici che mi guardano e mi dicono “Come?” Sono tipo, ‘Non lo so.'” Ha finito per rivelare che ama i film romantici come Il notebook.

Tanto sorprendente come ti sembra, l’attore ha abilità brillanti. Non ha mai fallito stupire noi con le sue performance sui grandi schermi.

Qual è la tua preferenza? Quali film dei nomi sopra menzionati ti piacciono di più? Condividili con noi nella casella dei commenti.

