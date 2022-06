Quando Millie Bobby Brown ha denunciato i doppi standard di sua madre per “tenere il passo con le Kardashian”

Millie Bobby Brown non ha bisogno di presentazioni adesso. Ha raggiunto la fama durante la notte dopo aver interpretato la ragazza telecinetica nella serie dei fratelli Duffer, Stranger Things. Quando ha ottenuto il ruolo aveva solo 11 anni, ora ne ha 18 e ha già recitato in due film di Godzilla! Anche allora Undici rimane il suo ruolo più importante. Ma nonostante fosse il supereroe Eleven, l’attrice una volta era ossessionata dai Kardashian e così è, a quanto pare, sua madre.

Millie Bobby Brown dice che sua madre finge di non amare le Kardashians

The Kardashian è un reality show che segue la famiglia Kardashian nella loro vita quotidiana. Lo spettacolo è uno degli spettacoli più seguiti grazie al suo fattore di intrattenimento. E Millie Bobby Brown non ne ha mai abbastanza. La star di Stranger Things segue persino tutte le Kardashian sui loro social media e conosce a memoria il loro linguaggio speciale.

In Tonight Show con Jimmy Fallon, l’attrice ha incoraggiato Fallon a parlare nella lingua kardashiana facendo applaudire e ridacchiare l’intera folla. Ha inoltre rivelato che anche sua madre consuma tutto il dramma della Kardashian, ma finge di “non posso guardarlo“. Tuttavia, il più delle volte Mama Brown si è ritrovata a guardare lo spettacolo in TV con Millie.

Undici ha creato il Sottosopra?

La stagione 4 di Stranger Things ha battuto i record della premiere su Netflix. Non solo, ha anche acceso alcune accese discussioni tra i Cose più strane fan. La stagione 4 ha visto Eleven bandire Vecna ​​alias One alias Henry Creel a Upside Down. Ha sollevato dubbi sul fatto che Eleven abbia creato Upside Down.

L’attrice, tuttavia, ha risposto: “Penso che l’universo alternativo sia sempre stato lì. Sarà sempre sotto Hawkins. Penso solo che lei abbia accesso ad esso. L’attrice di Enola Holmes non pensa che Eleven abbia creato Upside Down, ma più che altro ha aperto un cancello che nessuno poteva prima.

Il volume 2 affronterà i cliffhanger alla fine del volume 1 il 1 luglio.

Il post Quando Millie Bobby Brown ha chiamato i doppi standard di sua madre per “Keeping Up With the Kardashians” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.