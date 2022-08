Quando Millie Bobby Brown ha chiamato il co-protagonista di Enola Holmes Louis Patridge alle 2 del mattino

La star dell’adolescente Millie Bobby Brown è la n sconosciuto alla base di fan di Netflix. Mentre la star ha avuto la sua prima occasione di ritorno Cose più straneMillie ha guadagnato fama mondiale e il plauso della critica per Enola Holmes anche. Insieme a lei, il co-protagonista Louis Patridge di Enola Holmes era stato anche in colloqui recenti dopo che un video di entrambe le stelle in erba coinvolte in una chiacchierata è emerso su Internet.

Lascia che ti raccontiamo di cosa si trattava!

Millie Bobby Brown è un’amica come nessun’altra

Il 2020 ha visto Millie e Louis sostenere il Glamour Friendship Test, in cui alle due star è stato chiesto di condividere i loro stili di comunicazione con il pubblico. E indovina cosa? La nostra Millie è così tanto un’amica loquace che ha chiamato Louis in mezzo al nulla alle 2 del mattino solo per congratularsi con lui per le sue enormi esibizioni nella serie. Le stelle sono state viste in una conversazione leggermente accesa ma con tutte le risate e sorrisi.

Millie ha insistito su come fosse l'(unica) brava persona nella loro amicizia. Persino Louis annuì e accettò il fatto che lei lo chiamasse spesso mentre lui non rispondeva a metà di loro. Millie ha anche continuato dicendo come ha fatto a regalare alla ragazza di Louis il regalo di anniversario perché a lei importa mentre Louis è “appena fuori tutto il tempo.”

È stato divertente vedere entrambi aprirsi e scherzare. I fan hanno anche notato come l’accento di Millie diventi ancora più aggressivo quando è arrabbiata o almeno insiste sui suoi fatti. Questo è stato seguito da un compito in cui entrambi hanno dovuto complimentarsi a vicenda per il loro lavoro e la personalità in generale. Anche qui, Millie si è complimentata con i capelli e la struttura ossea di Louis mentre quest’ultimo è stato appena visto rosicchiare la sua penna. È stato tutto divertente e scherzoso, e i fan si sono divertiti a vederli condividere un legame così straordinario.

Stranger Things sarà sempre stato il migliore di Millie

Anche se la consegna di rottura del quarto muro è stata un po’ bassa dal lato di Millie Cose più strane, ha inventato tutto per sempre con la sua brillante performance. Con tutto il sangue e la violenza, Millie era uno dei personaggi centrali dello spettacolo. Sfortunatamente, l’attrice non è ancora riuscita a prendere un Emmy per la squadra. Tuttavia, la sua recitazione nella serie degli anni ’80 è stata imperterrita.

Mentre la quinta stagione è all’orizzonte, portando il mondo intero all’Endgame, Enola Holmes 2 è tutto pronto per arrivare al colosso dello streaming americano. Questo soddisferebbe solo la nostra attesa per il ritorno del successo di Netflix, ma chi lo sa? Potremmo ottenere qualcosa di ancora più eccitante che mai dall’attrice.

