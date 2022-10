Quando Millie Bobby Brown ha abbracciato “la luce nel corsetto” per “Enola Holmes”

Forse uno degli aspetti più affascinanti dell’essere un attore è il capacità di viaggiare nel tempo senza una macchina del tempo. Se un film o un programma televisivo mette in mostra un mondo convincente del passato o del futuro, il pubblico sospenderà la propria incredulità e abbraccerà il contenuto. La costruzione del mondo è un aspetto degno di nota di un ambiente autentico. Dai set fisici agli effetti visivi e CGI al color grading, tutto rientra in quell’ombrello. Millie Bobby Brown ha dovuto farlo esplorare due periodi di tempo molto diversi attraverso i suoi ruoli in Cose più strane e Enola Holmes.

Un altro elemento importante è il costume. In effetti, il senso della moda può essere correlato a un’era in un istante. Non c’è da stupirsi, il Ambiente anni ’80 in Cose più strane è così credibile e così è il fine 1800 in Enola Holmes. Tuttavia, interpretare l’eccentrico detective non era un letto di rose per la giovane attrice britannica. In un’intervista nel 2020, Millie ha condiviso le sue difficoltà con un corsetto e come le ha superate.

Millie Bobby Brown ha indossato un corsetto per Enola Holmes

In un’intervista con MTV UK, Millie Bobby Brown ha risposto candidamente a diverse domande sul suo film poliziesco Enola Holmes. Alla domanda sulla sua esperienza con i corsetti, Millie aveva una meravigliosa spiegazione pronta. Ha chiarito come l’indumento fosse appropriato all’epoca.

“La società nel 1800 era così limitata, quindi quando indossavo il corsetto, mi sentivo molto limitato”, ha detto Brown.

Ha ulteriormente approfondito il modo in cui l’abbigliamento modellante ha fornito il modulo richiesto per “La signora.” Nel film, Enola, in quanto spia, aveva bisogno di nascondere la sua identità e contemporaneamente mimetizzarsi. Ecco perché ha assunto un “diverso tipo di persona” per nascondere la sua vita reale “bruto“personalità. Quindi, Brown ha accolto con favore l’indumento fastidioso per interpretare la parte con la massima autenticità. Anche aiuta il fatto che lo stesso corsetto abbia anche finito per salvarle la vita più avanti nel film.

“Ho appena visto la luce all’interno del corsetto e mi sono dimenticato del fatto che non riuscivo a respirare”, ha illustrato l’attrice Godzilla vs. Kong.

Per chi non lo sapesse, un corsetto era un indumento intimo aderente e un esaltatore di forma indossato dalle donne una volta. Oltre al supporto, aiuterebbe ad allenare il busto e darebbe l’aspetto di una vita più piccola. Era così che le donne avrebbero dovuto guardare indietro nel tempo. Enola Holmes prende in prestito da quel periodo e mette in scena una scena esilarante con Millie Bobby Brown.

Saresti in grado di gestire tutte le acrobazie in un corsetto? Fateci sapere nei commenti. Enola Holmes 2 è tutto pronto per la sua premiere il 4 novembre. A poche settimane di distanza, puoi guardare la prima parte su Netflix per un aggiornamento.

