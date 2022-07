Quando Millie Bobby Brown, 13 anni, ha rivelato il motivo per cui è imbarazzata da suo padre

È difficile credere che siano passati 6 anni dall’originale Netflix Cose più strane presentato per la prima volta. Dopo la recente conclusione della stagione 4, cosa si può dire dello show che non sia stato detto prima? L’ultima stagione ha superato tutte le aspettative ed è stata di gran lunga la migliore. Con la 74esima nomination ai Primetime Emmy appena annunciata, tutti si aspettavano che Millie Bobby Brown e Sadie Sink venissero nominate.

Tuttavia, non è stato così, lasciando i fan indignati. Per mascherare la loro delusione, Internet ha iniziato a condividere un’adorabile vecchia intervista di Millie Bobby Brown Il Late Show con Stephen Colbert. Il video nostalgico che ha fatto il giro è stato dopo la sua prima nomination agli Emmy nel 2017. La star, che aveva appena compiuto tredici anni, discute candidamente della sua nomination e condivide alcune curiosità divertenti sulla sua famiglia.

Perché Millie Bobby Brown è imbarazzata da suo padre

La clip di nove minuti con l’affascinante Millie Bobby Brown ti fa ridere per tutto il tempo. Dal rimorso per aver compiuto 13 anni alla sua festa per il 13° compleanno, oltre al suo desiderio di ospitare insieme gli Emmy, l’intervista ti porta attraverso diversi aneddoti esilaranti. Inoltre, Millie ci dà anche una sbirciatina nella sua famiglia.

Essendo la terza tra quattro fratelli, Brown condivide di essere l’unica nel mondo dello spettacolo. Mentre i social media sono pieni di battute e meme, la sua famiglia non ne sa nemmeno molto Cose più strane, per non parlare di scherzare su di esso. Tuttavia, come ogni adolescente normale, anche i suoi genitori la mettono in imbarazzo, specialmente suo padre. “Devi amarlo per questo, ma è molto imbarazzante”, dice Millie.

Ragioni ulteriormente, dicendo: “Pensa che il photo bombing sia fantastico.A quel punto, Stephen Colbert tira fuori una foto reale di Millie con un fan e il padre di Millie sullo sfondo come prova. Il frastuono delle risate del pubblico in studio sottolinea quanto sia riconoscibile questa situazione. Brown ha raccontato che il suo tentativo di scoraggiare suo padre era inutile. “Ed eccolo lì, un altro fan e un’altra persona, e anche alle riunioni di famiglia, è lì sullo sfondo,” aggiunge.

Le nomination agli Emmy vanno e vengono, ma è commovente sapere che, in ogni caso, la relazione padre-figlia rimane pura e preziosa. Anche se sei Millie Bobby Brown. E un po’ di imbarazzo non ha fatto male a nessuno, giusto? Raccontaci come i tuoi genitori ti mettono in imbarazzo e se non l’hai ancora fatto, guarda Cose più strane in streaming su Netflix.

Il post Quando la tredicenne Millie Bobby Brown ha rovesciato i fagioli su Perché è imbarazzata da suo padre è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.