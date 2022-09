Quando Meghan Markle si è scontrata con Blake Lively

Reale o meno, la duchessa del Sussex, Meghan Markle, punta sempre sul suo gioco di moda. L’ex attrice americana è nota per uccidere i suoi abiti mentre serve gli spettatori con alcuni sguardi fenomenali di tanto in tanto. Durante il suo soggiorno nel Regno Unito come reale lavoratrice insieme al marito, il principe Harry, la 41enne è stata ampiamente apprezzata per il suo aspetto elegante ma sobrio.

Non sorprende che quasi ogni capo di abbigliamento indossato dalla duchessa del Sussex diventi una dichiarazione di moda. Mentre a Meghan Markle piace sperimentare con i suoi vestiti, lei i primi giorni di matrimonio da reale l’hanno vista giocare con i colori del nudo, per lo più. È stato il suo modo di vestire spettacolare a metterla contro la famosa attrice americana Blake Lively. Scorri verso il basso per saperne di più sullo stesso.

Meghan Markle è stata lodata per il suo senso della moda

L’edizione 2018 dei Teen Choice Awards ha visto Meghan Markle riceve una nomination per il Choice Style Icon Award. Gli altri contendenti nella lista includevano artisti del calibro di una delle influenti icone della moda americana Blake Lively, Harry Styles, Chadwick Boseman e altri.

Sebbene l’ex attrice non abbia vinto il premio, si è sicuramente guadagnata il riconoscimento per la sua impressionante dichiarazione di stile. Nel frattempo, lo era Harry Styles che ha vinto il prestigioso premio casa.

Significato nascosto dietro gli abiti completamente neri di Meghan

La famiglia reale generalmente non approva gli abiti monocromatici neri per le donne a meno che non stiano partecipando a cerimonie di lutto. Tuttavia, Meghan Markle adora vestirsi di nero e ha indossato il colore molte volte in vari eventi dopo la sua uscita dal Regno Unito.

Harry e Meghan hanno deciso di vivere in modo indipendente in California allontanandosi dai doveri reali due anni fa. Gli abiti neri sono generalmente associati a sicurezza, dominio e potere. Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha decodificato il motivo dietro gli abiti neri del 41enne per gli impegni alla luce del giorno.

Riccardo ci crede Meghan indossa colori scuri, in particolare il nero, per stare fuori dai riflettori. Non vuole rubare il fulmine all’evento a cui sta partecipando e quindi preferisce mantenere il suo aspetto semplice ma elegante.

Cosa ne pensi del ricco senso della moda di Meghan? Condividi i tuoi pensieri nei commenti.

