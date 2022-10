Quando Meghan Markle miseramente non è riuscita a superare un test di Britishness, solo per diventare una duchessa in seguito

Meghan Markle è entrata ufficialmente nella famiglia reale nel maggio 2018 dopo il suo matrimonio con il principe Harry. Fin dall’inizio della sua relazione, la duchessa del Sussex ha affermato che, essendo americana, aveva poche o nessuna informazione sulla casa di Windsor. Dopo aver iniziato a frequentare Harry, l’ex attrice ha appreso a fondo la famiglia reale e il suo protocollo.

Nel frattempo, Buckingham Palace e Meghan Markle avevano una conoscenza minima del Regno Unito in generale. Quando il Abiti allume usciva segretamente con il duca di Sussex nel luglio 2016, ha sostenuto un test di Britishness. Sorprendentemente, Markle non ha avuto quasi nessuna risposta giusta.

Meghan Markle non supera il quiz britannico

Mentre promuove il suo spettacolo Abiti sesta stagione, La rete britannica Dave ha messo alla prova Meghan Markle. Visto il video esilarante di oltre tre minuti e mezzo Meghan sbaglia quasi tutte le risposte. Le hanno chiesto fatti casuali dal video, inducendo il nome dell’orso britannico, i luoghi e ciò che traducono gli slang americani in Gran Bretagna inglese.

Uno dei momenti salienti del video divertente sono state le reazioni epiche di Meghan quando le è stato chiesto di farlo nominare gli animali nazionali di vari paesi. Quando le è stato detto di indovinare l’animale nazionale inglese, l’attrice ha calcolato: “Dovrei saperlo?“ Sembrava estasiata dopo aver saputo che la Scozia aveva un unicorno come animale nazionale. Infine, Meghan ha dovuto dire all’animale per il Galles. E lei ha sbagliato ed ha espresso la sua confusione, dicendo: “Sono reali in questo momento?“

Verso la fine, Meghan lo ha riconosciuto è stata la peggiore nel test di Britishness e ha perso con un discreto margine. Inoltre, Meghan non ha mai avuto bisogno di rispolverare i fatti nazionali legati alla Gran Bretagna. La duchessa del Sussex non ha richiesto la cittadinanza nel Regno Unito.

L’ex attrice avrebbe dovuto farlo soggiorno nel paese per un minimo di tre anni, ma lei, insieme al duca di Sussex e ai loro figli Archie e Lilibet, si sono trasferiti in California nel 2020.

