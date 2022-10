Quando Meghan Markle ha dato una sbirciatina al suo guardaroba per “Completi”

Il dramma legale degli Stati Uniti Abiti è un ricordo del passato per Meghan Markle. Prima di approdare in uno degli spettacoli di maggior successo, la duchessa ha recitato in piccoli ruoli in film come Ricordati di me, portalo dal greco, il candidato, e Capi terribili. Tuttavia, lo era solo Abiti che ha aiutato i californiani a ottenere riconoscimenti in tutto il mondo. Ritrarre Rachel Zane sullo schermoMarkle si è affermata come attore di successo.

Ha recitato nelle sette stagioni della serie dal 2011 al 2018. Sebbene Meghan non abbia fatto parte delle ultime due stagioni del dramma legale, gli spettatori la adorano ancora, in particolare il suo senso della moda su Abiti. Soddisfacendo l’amore per i suoi vestiti come Rachel Zane, l’attrice una volta ha condiviso il suo guardaroba per lo spettacolo.

Meghan Markle una volta ha riflettuto sullo styling di Rachel Zane

Il video di Markle di febbraio 2016 è diventato virale. Nel video di Hello si può vedere l’ex attrice dando agli spettatori uno scorcio del guardaroba di Rachel Zane. Parlando del suo senso della moda sullo schermo, la duchessa ha rivelato che il suo personaggio è particolare riguardo ai suoi vestiti e quindi hanno mantenuto molti abiti anche dalla prima stagione. Markle anche ha aggiunto un tocco di realtà e riconoscibilità al suo personaggio facendo un mix and match di gonne e camicie.

“Abbiamo avuto molti degli stessi capi nella prima stagione, il che è piuttosto divertente dato che il guardaroba di Rachel è specifico. In questo, mescolo e abbino i capi separati come farebbe una vera donna. Vedrai un mondo di gonne a tubino,” Meghan ha detto nel video.

Il segmento è stato girato in un momento in cui Meghan doveva selezionare il suo abito da sposa per una sequenza imminente. Quindi, la sua cara amica Jessica Mulroney era lì sul set per aiutarla con la scelta dell’abito. L’attrice ha descritto tutti gli abiti da sposa che erano presenti nella stanza da vari negozi di stilisti.

Per la prima volta, il signor e la signora Ross. #MikeAndRachel #Suits pic.twitter.com/Xv3M7gLfKB — Suits (@SuitsPeacock) 26 aprile 2018

In particolare, Rachele si è sposata Mike Ross (Patrick J. Adams) alla fine della settima stagione. Per la cerimonia, Meghan Markle ha optato per un Abito a trapezio con profondo scollo a V e perline floreali. L’abito è stato realizzato da una stilista di Atlanta, Anne Barge.

Subito dopo il matrimonio, Markle si è sposata con il principe Harry e ha vissuto la vita di una reale operaia per due anni prima di dimettersi nel 2020, dopo la nascita del suo primogenito nel 2019. Oggi, il Duca sta lavorando al suo libro di memorie, il suo La duchessa ha il suo podcast su Spotify e la coppia sta lavorando a un documentario su Netflix.

