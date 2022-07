Quando Maya Hawke (Robin) ha preso in giro Ethan Hawke, 51 anni per essersi avvicinata a Rihanna

La star di Stranger Things, Maya Hawke, condivide un divertente tweet per celebrare suo padre, Ethan Hawke, nella festa del papà. L’attrice ha mostrato il suo fascino diverse volte, ma ora vediamo che ha anche un buon senso dell’umorismo!

La 24enne ha rapidamente scalato le classifiche delle migliori attrici emergenti una volta che ha avuto la sua pausa nello show dei Duffers. Interpreta il maldestro Robin, che è il migliore amico del miglior amico di Hawkins, Steve Harrington. Sebbene sia entrata nello show al suo apice, non ci è voluto molto perché i fan si scaldassero con il suo personaggio.

Maya Hawke prende in giro suo padre, Ethan Hawke, per aver cambiato posto con il fratello Levon

Un tweet del 2020 mostra Ethan Hawke e Rihanna che chiacchierano a una partita di basket. Inizialmente, il figlio di Ethan era seduto accanto a lei, ma Ethan cambiò posto per avvicinarsi al cantante.

quando Ethan Hawke ha fatto cambiare posto a suo figlio solo per poter parlare con Rihanna.

Questo incidente ha fatto notizia all’epoca. Di recente, Maya l’ha sollevato di nuovo quando ha condiviso il tweet sulla sua storia su Instagram in occasione della festa del papà.

Inoltre, lo stesso attore aveva precedentemente condiviso il post sul suo Instagram con una didascalia esilarante definendola una serata “GRANDE”!

Bene, ora sappiamo da dove l’attrice trae il suo umorismo. È interessante notare che la coppia padre-figlia è apparsa insieme L’uccello del buon Dio. A quanto pare, i produttori volevano scegliere Maya per il ruolo di Annie Brown e lui non potrebbe essere più orgoglioso. Vedremo di nuovo il duo insieme sui nostri schermi Revolver.

Le sue capacità motorie hanno impressionato i fratelli Duffer

Maya Hawke parla velocemente e lo ha ammesso lei stessa. Ha rivelato che quando si innervosisce tende a blaterare molto. I fratelli Duffers lo videro come un segno positivo e invece scrissero i suoi monologhi lunghi una pagina. La stagione 4 di Stranger Things ha visto il suo personaggio Robin legarsi a Nancy nonostante alcuni ostacoli inizialmente. Segue l’esempio di Nancy per unirsi alla caccia a Vecna ​​e corre rischi pericolosi per salvare i suoi amici e la città di Hawkins.

La vedremo poi in Asteroid City di Wes Anderson e in Maestro di Bradley Cooper.

