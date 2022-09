Quando l’amica d’infanzia di Meghan Markle ha rivelato come l’allora attrice voleva essere la “Principessa Diana 2.0”

La morte della regina Elisabetta II, la sovrana più longeva della Gran Bretagna, ha portato ancora una volta le luci della ribalta su Meghan Markle. La duchessa del Sussex viene monitorata per ogni sua azione e per i suoi vestiti dai lealisti reali. Attualmente è nel Regno Unito con il principe Harry per assistere al servizio della regina e rendere omaggio al defunto monarca.

Dato che Meghan è diventata ancora una volta un punto fermo dei tabloid britannici, le persone sono ansiose di saperne di più su di lei. Le sue precedenti dichiarazioni e interviste sulla famiglia reale stanno spuntando sui social media solo per ottenere milioni di Mi piace e visualizzazioni. In mezzo a tutto l’amore e le critiche di Meghan Markle, una delle interviste della sua amica d’infanzia del 2017 è diventata virale.

Meghan Markle è affezionata alla famiglia reale fin dall’infanzia?

Da quando è iniziata la sua relazione con il principe Harry, Meghan Markle ha mantenuto la sua posizione di non sapere molto della famiglia reale. Nella sua prima intervista di fidanzamento con Harry, l’attrice americana ha rivelato che crescendo negli Stati Uniti, lei non aveva una buona comprensione dei reali. Tuttavia, la sua vecchia amica, Ninaki Priddy, ha rivelato il fascino di Meghan per la Casa di Windsor fin dall’infanzia.

In un’intervista del 2017, Ninaki lo ha affermato La principessa Diana ha incantato la 41enne, che aveva sperato di essere la sua seconda versione in futuro. Diana è stata una delle reali più amate e la gente l’ha apprezzata per il suo lavoro umanitario e la sua compassione.

“È sempre stata affascinata dalla famiglia reale. Meghan vuole essere la Principessa Diana 2.0. Interpreterà il suo ruolo abilmente”, Priddy aveva detto, come citato da Dailymail.

La duchessa del Sussex ha visitato Buckingham Palace da adolescente

Nel frattempo, anche Ninaki non sembrava molto impressionato dalla relazione tra Meghan e Harry. Lei ha vomitato odio sul Duchessa di Sussex per aver intrappolato il principe reale e ha affermato che Meghan era stata “pianificando questo per tutta la vita” e Harry dovrebbe essere cauto.

In particolare, Ninaki Priddy e Meghan Markle si sono recati a Londra quando avevano 15 anni. Durante il viaggio di sole ragazze, hanno anche fatto clic su una fotografia mentre erano seduti sulla ringhiera fuori Buckingham Palace.

Cosa ne pensate delle rivelazioni fatte dall’amica d’infanzia di Meghan? Pensi che Markle stia cercando di diventare la prossima principessa Diana? O l’attrice è semplicemente ispirata dalla defunta madre di suo marito? Condividi nei commenti.

