Quando la “Regina della Trasformazione” Millie Bobby Brown incontra Britney Spears

Nel corso degli anni, il giovane cast di Cose più strane è germogliato per diventare individui estremamente talentuosi. Ma tra tutte, Millie Bobby Brown si è evoluta di più come celebrità. La giovane attrice ha messo in mostra molteplici talenti ed è diventata un’icona della moda nel 21° secolo.

Nel corso degli anni, lo stile di Millie è cresciuto e ha raggiunto il suo massimo in quest’anno Cose più strane prima stagione 4. Tuttavia, tutti i millennial vedranno sicuramente una somiglianza tra Millie e il Principessa del Pop se stessa.

Millie Bobby Brown sfoggia lo stile dei primi anni 2000

Brown ha sbalordito tutti con i suoi nuovi capelli biondi durante la premiere di Netflix Studios di Brooklyn Cose più strane quarta stagione sabato 14 maggio 2022 a New York. Ha una nuova frangia ed è più bionda di quanto non sia mai stata.

Gli stilisti a Salone di Josh Wood a Londra ha creato la bella tinta dorata multidimensionale, con lo styling di Pete Burkillche si riferisce al suo cliente come il “regina delle trasformazioni”.

Per l’occasione, Thomas Carter Phillips ha vestito la celebrità Louis Vuitton, e Buster Knight si è truccata. È diventata la Britney Spears dei giorni nostri, ed è fantastico. Immagino, lei è conosciuta come la “regina delle trasformazioni” per una ragione.

Brown ha cambiato i suoi capelli nei quattro giorni successivi, sfoggiando a pony anni ’00 testurizzato di Burkill. Ha utilizzato i prodotti per capelli Sachajuan con attrezzature in stile gHD per la frangia elegante e il pony ondulato. Ha portato lo sguardo nella sua apparizione al Tonight Show con Jimmy Falon.

Non è tutto, però. Brown si è riunita con la sua squadra dei sogni per quelle che sembravano essere interviste o video. Questa volta, indossa il lucidalabbra Florence by Mills (di cui abbiamo tanto bisogno!) e trecce per bambini alla moda.

Poiché la regina Y2K è nata nel 2004, non è cresciuta con le mode degli anni 2000. Tuttavia, li sta uccidendo proprio ora. Ha sicuramente mostrato al mondo la sua versatilità nella recitazione e nel dominare molteplici stili di moda.

Millie, con tutta la sua banda, ha sicuramente lasciato il segno e ha davvero un brillante futuro davanti.

Vi piacciono tutti gli stili Millie in diversi eventi? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Inoltre, facci sapere il tuo stile preferito di Millie Bobby Brown.

Trasmetti in streaming la nuova stagione di Cose più strane solo su Netflix da 27 maggio.

