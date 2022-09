Quando la madre di Millie Bobby Brown l’ha chiamata “svegliata” per le giuste ragioni

Millie Bobby Brown e le sue qualità uniche di essere una professionista in tutto ciò che fa spiccano sempre. Che si tratti di recitare, rappare, essere una regina completamente selvaggia o persino insegnare qualcosa a qualcuno, ha sempre dato il meglio di sé. Ma cosa pensi che sarebbe stata mentre insegnava a sua madre?

In un’intervista al podcast, Millie ha parlato delle differenze nella linguistica di quest’epoca e di quella che è seguita. Ha parlato di come i nostri modi di parlare siano troppo indifferenti alla nostra generazione precedente. Per spiegare ulteriormente, ha fornito un’istanza su sua madre.

Millie Bobby Brown parla di femminismo e emancipazione femminile

Sebbene la discussione nello show non riguardasse nulla, Millie in qualche modo è riuscita a darci un’idea dell’apprendimento di nuove cose. L’ospite ha chiesto al Cose più strane star se il concetto di femminismo è sempre stato lì dentro o è stato acquisito con il tempo. Millie ha ammesso di non averlo mai veramente capito nella sua risposta. Condividendo un momento su sua madre, ha detto che sua madre è sempre orgogliosa di lei perché è così “svegliata” date le circostanze del mondo di oggi.

Ha continuato a spiegare che a volte è interessante diffondere la consapevolezza solo per ampliare le tue conoscenze. Quindi, proprio come sua madre, a volte è davvero divertente e bello imparare le cose alla fine e lavorare per il meglio. Con questo intendeva dire che anche il femminismo è altrettanto buono e davvero importante da sostenere e da sostenere. L’attrice è ancora molto giovane per essere definita una femminista. Tuttavia, le sue risposte ottimistiche gettano luce su quale donna potente sarà Millie.

Brown è sempre stata l’epitome vivente dell’emancipazione e della forza delle donne. Ottenere tale acclamazione e gloria a livello mondiale solo da bambina è il simbolo di quanto le donne possano salire. Per non dimenticare che, oltre al femminismo, Brown si preoccupa anche dell’educazione e dello sviluppo dei bambini. La star britannica, a soli 15 anni, ha ricevuto il badge di più giovane ambasciatore dell’UNICEF. Ciò era dovuto alla sua volontà di contribuire a riparare la vita di innumerevoli bambini in tutto il mondo.

Credi che anche Millie sia sveglia? Commenta qui sotto.

