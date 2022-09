Quando la foto della vecchia piscina di Ryan Reynolds ha fatto dire a Josh Brolin “Sto arrivando”

Ragazzo libero star Ryan Reynolds non manca mai incanta le persone con la sua recitazione versatile e il suo fantastico umorismo. Potrebbe esserci una sola persona che non lo ama per il suo battute e battute sarcastiche perché è innegabilmente divertente ogni singola volta. Pieno di vita e risate, Reynolds è anche un celebrità socialmente attiva che ama condividere la sua vita con i fan.

Come vediamo, l’attore intrattiene continuamente i suoi fan pubblicando cose sul suo Instagram vancityreynolds. Mentre uno dei suoi post ha catturato l’attenzione della sua co-protagonista Josh Brolin e gli ha fatto lasciare un commento sulla foto. Continua a leggere per sapere tutto sulla conversazione tra questi due rivali di Piscina morta.

Ryan Reynolds ha pubblicato una foto d’infanzia che ha fatto svenire Josh Brolin

In 2019, Ryan Reynolds ha condiviso un vecchio ritaglio di giornale su Instagram, che conteneva la sua foto. La clip ha mostrato i fan Ryan di tre anni seduto a bordo piscina nell’estate del 1980 a Vancouver, Canada. Il Piscina morta star sembrava adorabile da bambino nella foto in bianco e nero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Adesso Stella di 45 anni ha anche aggiunto una didascalia esilarante nel post che diceva: “Questo è dal giornale della mia città natale. Penso che sia intelligente che abbiano interrotto il “vuoi sapere dove vive questo bambino?” sezione. #Santo*”.

Inoltre, dopo aver visto la bella foto, Deadpool 2 Il cattivo Cable, alias Josh Brolin, ha commentato: “Sto venendo così.” L’attore sembrava interessato a rilassarsi a bordo piscina con il suo amico e co-protagonista Ryan Reynolds.

Le star di Deadpool hanno stretto una stretta amicizia durante il loro tempo insieme sul set

È stato sei annis dal rilascio di Deadpool 2 e quando abbiamo visto Ryan e Josh lanciarsi l’uno contro l’altro. Tuttavia, questo duo è esattamente l’opposto nella vita reale, e lo sono ottimi amici.

Ad esempio, durante le riprese del film, Ryan ha condiviso una clip dietro le quinte in cui entrambi stavano chattando. Nel frattempo, vengono visti arrostirsi a vicenda in molti video di interviste, tra cui a Radio BBC sessione in cui hanno giocato a un gioco di insulti finché uno di loro non ha riso.

Più in modo notevole hanno rappresentato la rivalità nel film, ci si potrebbe chiedere come camicizia bizzarra e divertente che condividono nella vita reale. Cosa ne pensi del fatto che Reynolds sia l’attore più divertente di Hollywood? Condividi i tuoi pensieri con noi nella casella dei commenti qui sotto.

