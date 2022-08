Quando Julia Garner ha parlato di quanto fosse contraria alla sua natura, era piuttosto nervosa e tesa per aver perso ‘Ozark’, “se non l’avessi capito…”

La serie poliziesca e thriller americana Ozark è uno dei più grandi successi di Netflix di quest’anno. Lo spettacolo non solo ha ampliato la nostra visione del vita della cittadina del Missouri nei laghi, ma ha anche esposto una sorprendente serie di attori che hanno dato vita all’incredibile spettacolo. Insieme all’eminente regista e attore Jason Bateman e Laura Linney era il più talentuoso Giulia Garner.

Julia ha interpretato la mente criminale nel creare, Ruth Langmore nella serie le cui lodi sono cantate ancora oggi. W Magazine ha avuto la possibilità di intervistare Julia sul suo ruolo nella serie. Ecco un piccolo approfondimento.

Julia Garner parla di come è riuscita a interpretare un personaggio così complesso

Garner ha fatto un provino per il ruolo di Ruth Langmore nelle estati di 2016. Anche se il suo personaggio non era nel pilot, Julia ha confessato di volere la parte con le buone o con le cattive. Il viaggio è poi proseguito imperterrito. Sebbene ci fossero centinaia di stelle e attrici in erba, Julia, stuzzicata dal suo interesse, ha accettato il ruolo.

LEGGI ANCHE: GUARDA: Ogni momento di Julia Garner da “Inventing Anna” in cui siamo rimasti stupiti dalla brillantezza della star di “Ozark”

Ha ricordato l’ora del giorno dell’audizione, dicendo che la prima audizione era in una piccola stanza New York. Julia ha continuato dicendo che il casting le ha chiesto solo di fare una scena e poi l’ha ringraziata.

Subito dopo la fine dell’audizione, Julia è stata richiamata e il resto era storia. Ruth era sua il giorno successivo. Julia crede fermamente che qualunque cosa accada, accade per una ragione. Ma con Ruth era diverso. Lasciare andare Ruth non sarebbe stato facile da parte sua. Lei disse, “Ricordo di aver pensato, se non l’avessi capito, sarei arrabbiato”.

Come Ruth Langmore ha fatto salire alle stelle la carriera di Julia

Il ritratto di Garner di testardo e sfacciato Ruth Langmore è stato il momento clou di Ozark. C’erano volte in cui l’amavamo e speravamo nel suo successo, mentre altre volte ci dava sui nervi. Indipendentemente da ciò, il suo personaggio nel suo insieme era ipnotizzante. Il talento eccezionale è versatile in modi che molti alti potenziali non lo sono. La versatilità di Julia ha detto tutto quando ha battuto tre attrici di enorme talento per il ruolo di un personaggio carismatico e forte nella più grande serie TV della nostra era.

La recitazione idiosincratica di Julia e la sua padronanza degli accenti hanno reso lo spettacolo quello che è oggi. Il suo personaggio è stato scritto in modo brillante e ha inchiodato Ruth Langmore con lei riccioli buttati via e il twang meridionale.

Ragazzi, avete Julia Garner nei panni di Ruth? Facci sapere il tuo personaggio preferito della serie.

Il post Quando Julia Garner ha parlato di quanto fosse contraria alla sua natura, fosse piuttosto nervosa e tesa per aver perso “Ozark”, “se non l’avessi capito…” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.