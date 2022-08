Quando Julia Garner ballava per le strade di New York

Julia Garner è una delle attrici più talentuose del raccolto più giovane. Sebbene l’attrice abbia interpretato diversi personaggi spigolosi, è stato solo quando ha ottenuto il ruolo in Ozark che ha ottenuto fama mondiale. Sfruttando ciò, ha ottenuto un ruolo da protagonista nell’acclamata serie Inventing Anna.

Ora è in corsa con altri candidati per aggiudicarsi il suo terzo Emmy quest’anno. La sua scelta di ruoli non convenzionale ci ha sorpreso tanto quanto quando l’abbiamo vista oscillare i fianchi attraverso New York vestita con alcuni splendidi gioielli e abiti nell’annuncio del 2021.

Julia Garner sogna in grande in una pubblicità per Vogue e i cristalli Swarovski

Seduta in un camion di cibo, una annoiata Julia Garner rivolge la sua attenzione alla scatola della ballerina accanto a lei. Crea un contrasto con il suo look emo con i cristalli Swarovski bianchi. E in questo momento assomiglia di più a Ruth Langmore. Ritorna alla scena successiva e l’attrice indossa un’elegante gonna di tweed impreziosita dal verde e un top. I suoi gioielli sono in qualche modo non convenzionali e bizzarri come i suoi personaggi: orecchini blu e un braccialetto di cristallo rosso. L’attrice di Ozark ha aggiunto qualche centimetro alla sua figura minuta con i tacchi da gattino bianco. Ha ballato attraverso le strisce pedonali per fermare un taxi.

Si addormenta nel taxi solo per svegliarsi su un palco. I riflettori puntano su di lei mentre si esibisce per la folla indossando un abito argentato con scollo profondo. Le sue labbra rosse aggiungono la tanto necessaria grinta e gli splendidi cristalli Swarovski dorati completano perfettamente la sua pelle di porcellana bianca.

Il terzo atto diventa un po’ eccitante mentre balla nel corridoio di un hotel. Sembra eterea in un top a fascia argentato decorato con grandi cristalli argentati. Lo stilista Max Ortega ha abbinato il look con una gonna nera alla caviglia. In tutti e quattro i diversi look che ha tirato fuori i suoi graziosi capelli biondi tagliati a folletto sono rimasti gli stessi. Ma sfortunatamente, è stato tutto un sogno e si rende conto di essere ancora bloccata in quel camion di cibo a sognare fama e glamour.

Anna approverebbe sicuramente questo Garner! Cosa ne pensi?

