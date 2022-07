Quando Jason Bateman ha insegnato a Ozark slang con risatine (Julia Garner) e bolle (Laura Linney)

Alcuni spettacoli parlano di personaggi. Altri riguardano i colpi di scena. E alcuni spettacoli parlano di macchinazioni brutali, violente, spesso mortali. Il thriller poliziesco dai toni blu di Netflix Ozark è senza dubbio un membro del terzo gruppo. Bene, Jason Bateman non ha vinto l’Emmy per la regia dello show invano. Lo spettacolo ha visto la sua fine quest’anno, ed è stato piuttosto soddisfacente. I fan erano così legati allo spettacolo in corso dal 2017 che è stato difficile dire addio. Persino gli attori non sono riusciti a lasciar perdere fino ad ora.

In precedenza, Jason Bateman e Julia Garner hanno parlato di quanto si siano persi lo spettacolo e hanno condiviso i loro momenti felici e tristi dentro e fuori dal palco di Ozark. Anche noi non siamo riusciti a superare lo spettacolo correttamente. Da fan, parliamo spesso Ozark linguaggio. Gli slang nello spettacolo erano usati in modo così appropriato ed erano così esilaranti allo stesso tempo che ci si bloccava in bocca. Ma se sei un Newbee e non conosci ancora lo slang dello show, non preoccuparti. Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner sono qui per insegnarti qualcosa. Così accovacciarsi e divertiti imparando.

Jason Bateman insieme a Giggles and Bubbles è qui per insegnarti lo slang di Ozark

In un recente Video di YouTube pubblicato da VanityFairJason Bateman, Julia Garner e Laura Linney insegna ai fan alcune delle parole più popolari del loro thriller poliziesco, il dramma originale di Netflix. Julia Garner, la spietata e sempre pronta a uccidere- Ruth Langemore, è Giggles nel video. E Laura Linney alias Wendy Byrde è Bubbles. Per cominciare, la prima parola che hanno ottenuto è stata ‘Nari’che significa “Nessuno, mai.” Per usarlo in una frase, le bolle hanno colto l’occasione e hanno detto: “Era l’ora di nari, quando non volevo lavorare con te.

‘Buggy‘ e ‘Smidgen’ è venuto dopo. Mentre il primo significa un carrello della spesa, la seconda si traduce in qualcosa che è piccolo. Quindi la prossima volta che andrai a fare una piccola spesa, non dimenticare di portare un passeggino. Inoltre, assicurati che non ci sia ‘jarfly’ o cicala nel tuo carrello, altrimenti la gente a casa avrà più pazzo di una gallina bagnata. Inoltre, la prossima volta che tuo padre fa qualcosa di fastidioso e tu vorresti imprecare (in modo divertente ovviamente) ma la mamma è lì, devi dire “Papà gommalo!!” O perderai il diritto di essere trattato come un vero fan di Ozark.

LEGGI ANCHE- The Ozark Connection della prossima mitologia greca di Netflix che reinventa “Kaos”

L’intero video è proprio qui. Prendi il tuo luce bianca, allentare un po’ e impara alcuni dei migliori slang con Jason Bateman e co. Commenta sotto il tuo gergo Ozark preferito e continua a divertirti. Tutti i 44 episodi di questo spettacolo che gestiscono gli affari con spietata efficienza ora sono in streaming su Netflix.

Il post Quando Jason Bateman ha insegnato a Ozark slang con Giggles (Julia Garner) e Bubbles (Laura Linney) è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.