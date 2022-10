Quando il costar di “Suits” di Meghan Markle Rick Hoffman ha ricordato i “bei vecchi tempi” con un’immagine di ritorno al passato

Meghan Markle ha sacrificato la sua carriera di attrice di successo per stare con il principe Harry. Dopo il suo fidanzamento con il principe reale nel 2017, la 41enne dire addio a uno dei suoi spettacoli di maggior successo, Abiti. Markle ha interpretato il ruolo della associata Rachel Zane nel dramma di successo dall’inizio della serie nel 2011 fino alla sua uscita nel 2017.

Durante il suo periodo nello show per sette stagioni, la duchessa del Sussex ha stretto degli amici fantastici con i quali ha condiviso un buon cameratismo fino ad oggi. Uno dei suoi amici più cari dello show era Rick Hoffman, che ha interpretato Louis Litt sullo schermo in tutte e nove le stagioni del dramma legale statunitense.

La bella foto di Rick Hoffman con Meghan Markle

Rick Hoffman ha dato un’anteprima del suo buon cameratismo con Meghan Markle nel novembre dello scorso anno. Il Pearson stella ha condiviso un selfie funky ma adorabile con la duchessa. Nella foto del ritorno al passato, Rick può tenere un drink in una mano mentre posa per la telecamera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rick Hoffman (@rickehoffman)

Anche Meghan ha in mano un bicchiere di vino, ma sta facendo una bella risata mentre distoglie lo sguardo dalla telecamera nello scatto sfocato. La foto è dei giorni pre-duchessa di Meghan e dovrebbe essere stata scattata a Toronto, dove il Abiti è stato girato. Ha intitolato la foto “Buoni vecchi tempi” sul suo handle ufficiale di Instagram.

Hoffman era uno dei pochi Abiti membri del cast che ha partecipato al grande matrimonio di Markle con il principe Harry alla Cappella di San Giorgio nel 2018. A quel tempo aveva descritto la cerimonia come un sogno. Nel frattempo, gli altri co-protagonisti di Meghan che hanno partecipato al suo matrimonio includono Sarah Rafferty, Abigail Spencer, Gabriel Macht, Patrick J. Adams e Gina Torres.

Meghan Markle, insieme al marito, il principe Harry, e ai figli Archie e Lilibet, ha lasciato la famiglia reale nel gennaio 2020. Dal momento che non lavora più come regale, l’ex attrice non è vincolata dalle regole reali. Pertanto, molte persone hanno ipotizzato a ritorno di Meghan nel mondo della recitazione. Tuttavia, esso è un ricordo del passato per i reali del Sussex. Ora si sta concentrando sulla sua società di produzione multimediale, Archewell.

