Quando Henry Cavill ha preso una decisione che ha cambiato la vita con la sua ragazza Gina Carano

Mentre Lo stregone star è il secondo uomo più bello del mondo, le sue fan fantasticano di stare con lui. Tuttavia, la star è stata impegnata a rafforzare il suo percorso di carriera. Una volta, ha mostrato un gesto adorabile nella sua vita personale per rafforzarlo. Henry Cavill una volta preso un grande passo quando aveva una relazione con il Combattente di MMA e l’attrice Gina Carano.

Gina Carano è un’attrice americana ed ex artista marziale mista. Ha gareggiato EliteXC e Strikeforce dal 2006 al 2009, compilando un record di 7-1. Ha recitato in molti film famosi, tra cui Haywire, Deadpool, Fast and Furious 6, e tanti altri. In 2013quando è tornata insieme Lo stregone stella, hanno preso un grande passo nella loro relazione.

Quando Henry Cavill ha fatto il grande passo adorabile nella sua relazione con Gina Carano

Dopo essere stati separati per un breve periodo, Cavill e Carano sono tornati insieme e hanno ricominciato a frequentarsi nel 2013. La coppia voleva rimanere di nuovo insieme e l’anno successivo hanno fatto un grande passo avanti. In 2014essi comprato un adorabile Cucciolo di Akita da Akita dell’orso grande, un allevatore in Arkansas. Il Uomo d’acciaio la stella è un grande protettore e nutritore di questo simpatico cagnolino.

Il allevatori familiari non potevo crederci quando hanno aggiunto questa coppia di celebrità alla loro famiglia allargata. Hanno pubblicato il loro la gioia e stragrande sentimenti e hanno detto che è stato fantastico lavorare con Henry e hanno adorato incontrare Gina. Essi anche ringraziato la coppia per aver comprato un animale domestico dalla loro casa.

“È stato davvero un onore aggiungerli alla nostra famiglia allargata e ringraziarli per la loro pazienza nell’incontrare noi e i nostri figli. Non capita tutti i giorni che una celebrità di serie A, tanto meno 2 celebrità, venga a trovarci a Beebe, AR,” disse la famiglia. È adorabile vedere il stregone duro essere tutto molliccio intorno a questo cucciolo.

Henry e Gina hanno iniziato a frequentarsi nell’autunno del 2012, ma si sono lasciati nel 2013. Durante la loro pausa, il Enola Holmes star è stato brevemente coinvolto con Teoria del Big Bang protagonista Kaley Cuoco. Nell’ottobre 2013, Gina ed Henry hanno riacceso la loro storia d’amore prima di separarsi, questa volta per sempre, nel dicembre 2014. Attualmente ha una relazione felice con Natalie Viscuso.

Sei anche un amante dei cani? Come ti senti a guardare questo Witcher duro e serio che si addolcisce con un cucciolo? Condividi i tuoi sentimenti con noi nella casella dei commenti.

