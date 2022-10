Quando Henry Cavill ha accettato di apparire in “Breaking Bad” e “avere un po’ di metanfetamina”

Henry Cavill è una leggenda vivente. Durante la sua carriera, Cavill ha influenzato molte persone in tutto il mondo con le sue incredibili capacità di recitazione e il suo fisico muscoloso. Si è consolidato per diventare uno dei più grandi attori della nostra generazione. L’attore britannico interpreta ogni ruolo in un modo che gli spettatori non possono immaginare che nessun altro attore prenda il suo posto, sia esso il suo ruolo Geralt di Rivia in Lo stregone o Sherlock Holmes in Enola Holmes.

Mentre tutti amiamo Cavill per i suoi ruoli, il Uomo d’acciaio una volta ha ammesso di voler far parte di un altro spettacolo iconico. Nel corso degli anni, Cavill ha mantenuto un’immagine molto primitiva e corretta nonostante la sua crescente celebrità. Tuttavia, in questa intervista Cavill ha sicuramente fatto ridere tutti con una rivelazione esilarante.

Henry Cavill ammette di voler recitare nella popolare serie Breaking Bad

Henry Cavill non manca mai di deludere, sia con i suoi film che con le sue interviste. Poco dopo l’uscita di Uomo d’acciaioCavill è apparso in un’intervista in Rivista Impero. Durante l’intervista, l’intervistatore ha chiesto a Cavill se avesse dei programmi TV preferiti in cui vorrebbe apparire dopo essere diventato famoso dopo il suo periodo in Superman. Inizialmente, l’attore britannico ha confessato quanto sarebbe stato divertente entrare in una serie TV in un’apparizione come ospite, ammettendo che a volte sarebbe saltato negli spettacoli della Warner Bros.

Quando l’intervistatore ha detto a Cavill come poteva vedere l’attore dentro Breaking Bad, Il Stregone stella ha risposto, “Sarebbe solo una ripresa di sfondo, sai in un abito da giornalista.” L’intervistatore ha aggiunto alle parole di Cavill dicendo che l’attore potrebbe esserlo avere un po’ di metanfetamina a cui il Missione impossibile: Fallout l’attore annuì scherzosamente.

Altrove nell’intervista, l’ospite ha buffamente ammesso come gli uomini con la pancia che sono andati ad un appuntamento per guardare il film abbiano maledetto Cavill per la sua apparizione nel film. Inoltre, il Enola Holmes star ha lodato i fan di Superman, riferendosi a loro come persone molto cool e con i piedi per terra.

Le interviste di Henry sono sempre state un piacere da guardare. In precedenza, Cavill ha descritto il modo particolare in cui celebra il Ringraziamento negli Stati Uniti. Tuttavia, per tutto il Breaking Bad fan, assicurati di dare un’occhiata a un’altra serie di Breaking Bad franchising, Meglio chiamare Saulo solo su Netflix.

Hai guardato Breaking Bad? Pensi che Cavill sarebbe stato perfetto per la serie? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Il post Quando Henry Cavill ha accettato di apparire in "Breaking Bad" e "avere un po' di metanfetamina" è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.