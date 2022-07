Quando Ethan Hawke è stato duramente messo da parte da Maya Hawke Fan dopo l’uscita di Stranger Things

Dopo la recente fama e il fandom di Maya Hawke, padre Ethan Hawke è stato davvero esplicito su come orgoglioso di essere di sua figlia. Seguendo le orme della mamma Uma Thurman e Mr. Hawke, Maya ha fatto un’impressione piuttosto distinta come Robin Fibbiasi Cose più strane. In precedenza l’attrice è apparsa come Jo March in Piccole donne e anche lì ha fatto un lavoro eccezionale. A parte questo, il mondo intero sa quanto sia brava una musicista. Bene, chi non sarebbe orgoglioso di una figlia così talentuosa!

Ethan Hawke ha recentemente condiviso i suoi pensieri su Cose più strane. Ha menzionato come ritiene che lo spettacolo sia fatto solo per sua figlia. Inoltre, ha anche una connessione strana ma interessante con Cose più strane il che lo rende davvero caro al suo cuore. Sebbene ci siano dei vantaggi nell’avere una figlia così abile, ha anche i suoi difetti. E sembra Il signor Hawke si sta godendo il successo delle sue figlie anche dopo che i fan lo hanno rispettosamente messo da parte.

Maya Hawke sta scalando la scala del fandom mentre i fan mettono da parte suo padre

A quanto pare, in una tavola rotonda con La vistaEthan ha condiviso come Maya Hawke fan lo ha messo in imbarazzo mentre stavano passando un momento padre-figlia. Ma il modo in cui ha detto che probabilmente avrebbe fatto singhiozzare come un bambino. Quando gli è stato chiesto come ci si sente ad essere il padre di Maya Hawke, ha condiviso una storia vera. Spiega come un fan è venuto a chattare con Maya Hawke e pensava di essere venuto da lui. Egli ha detto: “l’altro giorno stavo passeggiando con mia figlia e si è avvicinato un fan. Io dico non ora…” Il fan lo mette bruscamente da parte, indicando che è venuto a chiacchierare con la figlia.

ethan parlando di quanto è orgoglioso di maya? sì, piangerò se hai bisogno di me pic.twitter.com/ga8nIBQXZM — quotidiano maya hawke (@dailymayahawkee) 22 luglio 2022

Hawke era estremamente raggiante mentre condivideva la storia. Di certo non riesce a smettere di cantare lodi per sua figlia. E beh, Maya Hawke alias Robbin Buckley alias Jo March si merita tutto. Davanti a Cose sconosciute 5i fan si aspettano un arco narrativo interessante per il suo personaggio e speriamo che, qualunque sia la trama, Hawke lo inchiodi di nuovo.

