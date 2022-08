Quando escono i nuovi episodi di Once Upon a Small Town su Netflix?

Una nuova serie originale coreana chiamata C’era una volta una piccola città farà il suo sbarco su Netflix a settembre 2022 e siamo così entusiasti di condividere tutti i dettagli a riguardo!

C’era una volta una piccola città è stato diretto da Kwon Seok-jang e scritto da Baek Eun-kyeong. È adattato da un romanzo web con lo stesso nome di Park Ha-min. Potresti conoscere Kwon Seok-jang dal suo lavoro negli spettacoli Club delle ex fidanzate, Donna con una valigia, Club sociale dei Vendicatori e Bossam: Ruba il destino.

Il cast incredibilmente talentuoso è composto da Park Soo-young, Choo Young-woo, Baek Seong-cheol, Jung Suk-yong, Baek Ji-won, Park Ji-ah, Yoo Yeon, Na Chul, Park Ye-ni e Roh Jae ha vinto. La storia segue la storia d’amore tra un veterinario e una poliziotta di campagna.

Se C’era una volta una piccola città sembra qualcosa che vorresti guardare, quindi devi conoscere il programma di rilascio in modo da non perdere un episodio.

Programma di rilascio di Once Upon a Small Town

Il primo episodio sarà presentato in anteprima su Netflix lunedì 5 settembre 2022. Puoi aspettarti che gli episodi due e tre usciranno il 6 settembre e il 7 settembre. Quindi, i nuovi episodi della serie romantica verranno rilasciati ogni lunedì, martedì e Mercoledì. Ci sono 12 episodi in totale nella prima stagione con una data prevista per il finale di stagione il 28 settembre. Tuttavia, vale la pena ricordare che le date di uscita sono soggette a modifiche e possono essere posticipate o anticipate.

Ecco un elenco di tutte le date di un nuovo episodio C’era una volta una piccola città uscirà su Netflix proprio di seguito:

Episodio 1: lunedì 5 settembre 2022

Episodio 2: Martedì, 6 settembre 2022

Episodio 3: mercoledì 7 settembre 2022

Episodio 4: Lunedì 12 settembre 2022

Episodio 5: Martedì 13 settembre 2022

Episodio 6: mercoledì 14 settembre 2022

Episodio 7: lunedì 19 settembre 2022

Episodio 8: Martedì, 20 settembre 2022

Episodio 9: mercoledì 21 settembre 2022

Episodio 10: lunedì 26 settembre 2022

Episodio 11: Martedì, 27 settembre 2022

Episodio 12: mercoledì 28 settembre 2022

Guarda il trailer ufficiale per un’anteprima!

Assicurati di controllare C’era una volta una piccola città quando sarà presentato in anteprima su Netflix il 5 settembre!