Le temperature potrebbero raffreddarsi, ma le cose si stanno riscaldando su Netflix questo dicembre grazie all’arrivo di una nuova stagione della sua serie reality di successo Troppo caldo da maneggiare.

Questo dicembre, un nuovo gruppo di single sexy sta per mettere alla prova la loro forza di volontà in nuovi modi mentre la nostra conduttrice di intelligenza artificiale preferita Lana rivela che non hanno intenzione di competere in un nuovo spettacolo di appuntamenti chiamato Amore selvaggio, ma sono stati invece attratti dal Troppo caldo da maneggiare villa!

Come nelle passate stagioni, questi single avranno il compito di astenersi dal contatto sessuale (o dall’autogratificazione) di qualsiasi tipo per stabilire connessioni più significative. Con ogni violazione delle regole, più denaro verrà sottratto dal primo premio da assegnare man mano che la stagione volge al termine – e se il trailer della stagione era indicativo, sembra che ci saranno più di alcune violazioni delle regole questo stagione!

I fan sono in serbo per un’altra stagione imperdibile del loro programma di piacere colpevole preferito che si svolgerà ancora una volta in ondate di nuovi episodi.

Quando escono i nuovi episodi della quarta stagione di Too Hot to Handle?

Mentre gli utenti di Netflix si sono abituati a poter godersi l’intera stagione di Netflix Originals al momento del lancio, Netflix adotta un approccio più unico con le sue serie di realtà, tra cui Troppo caldo da maneggiare. Invece di rilasciare la stagione nella sua interezza al momento del lancio, Netflix rilascerà ancora una volta nuovi episodi di Troppo caldo da maneggiare in due lotti.

I primi cinque episodi della stagione 4 arriveranno mercoledì 7 dicembre con la seconda metà della stagione che uscirà mercoledì 14 dicembre. Pertanto, ecco quando puoi aspettarti che arrivino i nuovi episodi della stagione 4:

Episodio 1 “The Mile Dry Club” – in streaming dal 7 dicembre

Non è chiaro se Netflix possa offrire ai fan uno speciale di riunione di qualsiasi tipo dopo il finale di stagione, ma al momento non è stato annunciato alcuno speciale. Possiamo, tuttavia, confermare che questa stagione è lunga solo dieci episodi, quindi non ci saranno episodi aggiuntivi oltre il 14 dicembre.

Come la maggior parte dei nuovi Netflix Originals, i nuovi episodi di Troppo caldo da maneggiare saranno disponibili per lo streaming alle 3:01 ET nelle date di lancio!