Quando escono i nuovi episodi?

La storia d’amore del principe Harry, duca di Sussex, e Meghan Markle, duchessa di Sussex, trascenderà sicuramente ogni spazio e tempo per molte ragioni. Non solo questi due straordinari individui hanno superato ogni ostacolo che si frapponeva sulla loro strada, ma hanno anche creato un precedente ispiratore per l’attuale famiglia reale e per quelli che seguiranno poco dopo.

Insieme, hanno superato tutti i casi di razzismo, misoginia e quasi ogni altro esempio di fanatismo che si potrebbe scagliare nella loro direzione. A causa della loro relazione, molti possono camminare a testa alta, sapendo che fintanto che hai qualcuno con cui cavalcare attraverso le tempeste più pericolose, puoi farcela attraverso qualsiasi cosa.

Sebbene sappiamo molto del matrimonio del principe Harry e della duchessa Meghan, non sappiamo quasi nulla su chi siano queste persone a parte i loro titoli stimati. Fortunatamente per noi, questi reali hanno ritenuto opportuno farci entrare nelle loro vite private con le loro tanto attese docuserie, Harry e Megan.

Ecco come guardarlo.

Programma di rilascio degli episodi di Harry e Meghan

I primi tre episodi di Harry e Megan andrà in onda Giovedì 8 dicembre, alle 12:01 PT/3:01 ET. Questo primo lotto di episodi getterà molto probabilmente le basi per le docuserie, come l’inizio della loro relazione, il loro fidanzamento e, naturalmente, il loro amato matrimonio reale.

I restanti tre episodi di questa docuserie andranno in onda il giovedì successivo, 15 dicembre, alla stessa ora. Presumiamo che il lotto finale riguarderà gli argomenti più delicati, inclusa la decisione di Harry e Meghan di abbandonare i loro doveri reali e come l’inesorabile disprezzo dei media abbia influenzato la loro decisione.

Puoi vedere tutto questo e molto altro nel trailer ufficiale di Harry e Megan sotto.

C’è sempre la possibilità di guardare tutti e sei gli episodi in una volta sola. Tuttavia, se non vuoi perdere conversazioni importanti in tempo reale, dovresti assolutamente prendere in considerazione questa docuserie Netflix quando uscirà.

Trasmetti in streaming la prima di Harry e Megan giovedì 8 dicembre, solo su Netflix. Ci vediamo lì!