Quando esce su Netflix Griselda con Sofia Vergara?

A novembre Netflix ha annunciato che svilupperà una miniserie biografica basata sul famigerato farmaco colombiano Kingpin Griselda Blanco, con protagonista Famiglia moderna attrice, Sofia Vergara. Ma quando arriverà la miniserie su Netflix?

Ecco tutto ciò che sappiamo sul film drammatico in arrivo.

Quando esce Griselda su Netflix?

A partire da gennaio 2022, Netflix non ha rivelato una data di uscita ufficiale per la serie limitata. Tuttavia, venerdì, Sofia Vergara, che ha descritto la serie in uscita come il suo “progetto della passione”, ha rivelato ai suoi 24,4 milioni di follower su Instagram di aver completato la prima settimana di riprese per Griselda, il che significa che le riprese sono iniziate ufficialmente il 17 gennaio. Dato che gli spettacoli di Netflix di solito impiegano dai sei agli otto mesi per completare le riprese, e quindi lo spettacolo deve passare all’estenuante processo di montaggio, ci aspettiamo che la serie arrivi su Netflix non prima della fine del 2022, potenzialmente a dicembre o qualche volta in inizio 2023.

Griselda cast

La candidata agli Emmy Sofia Vergara, che funge anche da produttrice esecutiva dello show, guiderà il cast del film biografico, nel ruolo di Griselda Blanco, “più grande della vita”. IMDb ha elencato il resto dei membri del cast.

Alberto Guerra nel ruolo di Dario

Vanessa Ferlito come Isabel

Alberto Ammann nel ruolo di Alberto Bravo

Christian Tappan come Arturo

Diego Trujillo nel ruolo del Panesso tedesco

Paulina Davila nel ruolo di Carmen

Gabriel Sloyer nel ruolo di Diaz

Juliana Aidén Martinez come giugno

Martin Rodriguez come Rivi

Jose Zuniga come Amilcar

Maximiliano Hernandez come Papo Mejia

Julieth Restrepo nel ruolo di Marta Ocho

Sinossi di Griselda

La sinossi del prossimo spettacolo non è stata ancora pubblicata ufficialmente da Netflix, ma il logline dello spettacolo fa un po’ di luce su cosa ci si aspetta dalla nuova miniserie di Netflix, si legge: