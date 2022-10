Quando esce la stagione 10 di The Blacklist?

La nona stagione di La lista nera ha fatto uno spettacolo impressionante su Netflix raggiungendo la top 10 al suo arrivo all’inizio di ottobre 2022. Da quando ha bruciato la classifica degli spettacoli più visti, i fan sono stati curiosi di sapere la posizione di La lista nera stagione 10.

James Spader è stato il protagonista di La lista nera dalla sua prima sulla NBC nel settembre 2013, e la stagione 9 è stato l’inizio di una nuova era per la serie sia dentro che fuori dallo schermo. Dopo l’abbandono di un personaggio importante, il thriller poliziesco ha rinnovato la sua trama, che sembra aver dato i suoi frutti.

Ma dopo il successo dello streaming di Netflix, quando i fan possono aspettarsi di tuffarsi in un’altra nuova stagione della serie di successo? Ecco cosa sappiamo finora sulla stagione 10!

Ci sarà una stagione 10 di The Blacklist?

Sì! Se hai appena finito di fare abbuffate La lista nera stagione 9 su Netflix, sarai felice di sapere che la NBC ha rinnovato la serie per la stagione 10 il 22 febbraio 2022. È stato confermato che la decima stagione contiene un ordine completo di 22 episodi.

James Spader riprenderà di nuovo il ruolo del protagonista Raymond “Red” Reddington La lista nera stagione 10, che sarà la seconda senza Megan Boone nei panni di Liz e il creatore Jon Bokenkamp come showrunner. John Eisendrath rimane a bordo come showrunner.

Quando torna The Blacklist?

Anche se la NBC ha rinnovato La lista nera per la stagione 10, la rete ha deciso di mantenere la lunga serie di veterani in panchina fino a metà stagione. Ciò significa che la stagione 10 non è stata presentata in anteprima nel programma autunnale a settembre o ottobre con altre serie di successo della NBC come la Una Chicago franchising, La Brea, Law & Order, New Amsterdam, e altro ancora.

La serie era stata precedentemente presentata in anteprima a metà stagione per la sua sesta stagione, quando è stata presentata per la prima volta il 3 gennaio 2019. A partire da ottobre 2022, la NBC non ha ancora annunciato il suo programma di mezza stagione. La lista nera potrebbe tornare con la stagione 10 già a gennaio 2023, ma restate sintonizzati per la data ufficiale della prima.

Quando arriverà la stagione 10 di The Blacklist su Netflix? (predizioni)

A differenza degli spettacoli acquisiti con offerte di streaming Netflix come Grey’s Anatomy e Straniero, della NBC La lista nera non ha uno schema di rilascio che dipende da una scienza. Tuttavia, sappiamo che le nuove stagioni arrivano pochi mesi dopo il finale televisivo e prima della premiere della prossima stagione.

La lista nera la stagione 9 ha concluso la sua corsa sulla NBC il 27 maggio 2022 ed è stata successivamente aggiunta a Netflix negli Stati Uniti il ​​6 ottobre 2022. Erano circa cinque mesi di attesa dopo il finale di stagione. A seconda di quando la stagione 10 sarà presentata in anteprima e successivamente si concluderà, determinerà la data di uscita di Netflix. Per ora, possiamo fare affidamento sulla stagione in arrivo su Netflix intorno all’autunno 2023.

Restate sintonizzati per ulteriori notizie e aggiornamenti su La lista nera stagione 10 da Netflix Life!